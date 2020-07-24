Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
РИА Новости 06:20
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15
Авто
Porsche отзывает в России 676 кроссоверов Cayenne
Официальный представитель Porsche в России – ООО «Порше Руссланд» – отзывает в России 676 кроссоверов Porsche Cayenne.
Автоновости дня вчера в 11:17
Общество
О покупке ранних арбузов рассказала агроном
Агроном Елизавета Тихонова заявила радио Sputnik, что «обкалывать» плоды нитратами невозможно, так как такое воздействие их убьет.
Live24 02:15
Единоборства
Александр Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее Магомеда Исмаилова
38-летний Емельяненко показал 117,1 кг, а 34-летний Исмаилов — 94,6 кг. 38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом.
Спорт-Экспресс вчера в 02:54
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Политика
Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран.
BFM.ru 07:51
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Путешествия
С начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов
RT на русском 05:25
Общество
Результаты ЕГЭ по химии обещали трактовать в пользу выпускников
Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который показался выпускникам слишком сложным, будут трактовать в пользу ученика.
Lenta.ru 09:52
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Авто
ГАЗ получит заем в 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT» в Нижнем
АиФ Нижний Новгород вчера в 11:47
Экономика
Банк России выступил против идеи страховать нефть
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против идеи воспользоваться мексиканским опытом и страховать цены на нефть.
Lenta.ru 09:16
Наука
В Германии ученые используют концерт для изучения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian, исследование будут проводить на живом концерте исполнителя Тима Бенджко с участием около 4 тыс. человек.
ToDay News Ufa вчера в 14:08
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве заменили голову
Новую голову приставили памятнику советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве, 24 июля сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна 09:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Гагариной снимает Литвинову и обнаженных моделей
Бывший муж Гагариной снимает Литвинову и обнаженных моделей Дмитрий Исхаков нашел себе работу и теперь снимает других звезд.
Экспресс газета 06:28
Происшествия
Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Политика
Помпео признал, что США «немного опоздали на вечеринку в Арктике»
Аргументы недели 22 июля в 15:17
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
Политика
Грызлов оценил согласование прекращения огня между Киевом, ДНР и ЛНР
Российская Федерация удовлетворена согласованием прекращения огня между Киевом, Донецком и Луганском.
Вечерняя Москва 22 июля в 14:54
Общество
В Москве суд заочно арестовал молдавского политика Усатого
Тверской суд Москвы заочно избрал молдавскому политику Ренато Усатому, который обвиняется в валютных махинациях, меру пресечения в виде заключения под стражу.
RT на русском 09:41