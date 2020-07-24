Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

RT на русском02:16

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру05:30

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК05:26

Информация Банка России от 24 июля 2020 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО "Народный банк"

Гарант05:43

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАСС02:16

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Интерфакс01:42

ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»

Известия01:56
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
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Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

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Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15
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Porsche отзывает в России 676 кроссоверов Cayenne

Официальный представитель Porsche в России – ООО «Порше Руссланд» – отзывает в России 676 кроссоверов Porsche Cayenne.
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Общество

О покупке ранних арбузов рассказала агроном

Агроном Елизавета Тихонова заявила радио Sputnik, что «обкалывать» плоды нитратами невозможно, так как такое воздействие их убьет.
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38-летний Емельяненко показал 117,1 кг, а 34-летний Исмаилов — 94,6 кг. 38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом.
Спорт-Экспресс вчера в 02:54
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Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
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Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
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Политика

Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран.
BFM.ru 07:51
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Путешествия

С начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов

RT на русском 05:25
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Общество

Результаты ЕГЭ по химии обещали трактовать в пользу выпускников

Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который показался выпускникам слишком сложным, будут трактовать в пользу ученика.
Lenta.ru 09:52
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Экономика

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
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Общество

Суд в Москве огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

ТАСС 08:59
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Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

Газета.Ru 05:51
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Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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Авто

ГАЗ получит заем в 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT» в Нижнем

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Экономика

Банк России выступил против идеи страховать нефть

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против идеи воспользоваться мексиканским опытом и страховать цены на нефть.
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Наука

В Германии ученые используют концерт для изучения коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian, исследование будут проводить на живом концерте исполнителя Тима Бенджко с участием около 4 тыс. человек.
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Общество

Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве заменили голову

Новую голову приставили памятнику советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве, 24 июля сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна 09:56
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Бывший муж Гагариной снимает Литвинову и обнаженных моделей

Бывший муж Гагариной снимает Литвинову и обнаженных моделей Дмитрий Исхаков нашел себе работу и теперь снимает других звезд.
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Происшествия

Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова

Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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Кино

Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

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ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
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Политика

Грызлов оценил согласование прекращения огня между Киевом, ДНР и ЛНР

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Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии

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Общество

В Москве суд заочно арестовал молдавского политика Усатого

Тверской суд Москвы заочно избрал молдавскому политику Ренато Усатому, который обвиняется в валютных махинациях, меру пресечения в виде заключения под стражу.
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