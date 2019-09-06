Экономика
Агентство страховых новостейЦБ отозвал лицензии у «Поволжского страхового альянса»
В связи с отзывом лицензий "Поволжский страховой альянс" обязан: принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
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Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Общество
Роструд назвал сферы с зарплатой выше 80 тысяч рублей
Вакансии с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц и выше наиболее часто встречаются в сферах производства, транспорта, строительства и недвижимости, а также в добывающей промышленности, сообщили в Роструде со ссылкой на данные базы вакансий «Работа в России».
Коммерсантъ 06:40
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Финансы
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.— с 7,25% до 7,00% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Коммерсантъ 06:34
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Шоу-бизнес
Ирина Пегова рассказала об отношениях с подросшей дочерью
После развода с Дмитрием Орловым 41-летняя актриса Ирина Пегова полностью погрузилась в работу и заботы о единственной дочери Татьяне, которая в этом году пошла в седьмой класс.
Bimru.ru 03:16
Армия и оружие
Высочайшими назвал характеристики Су-57 летчик-испытатель
Высочайшими назвал устойчивость и управляемость самолета Су-57 летчик-испытатель, полковник запаса, герой России Сергей Богдан 5 сентября из кабины самолета в интервью телеканалу «Звезда».
Красная весна вчера в 14:12
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Цемаха
Москва 24 вчера в 05:36
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Политика
Экспериментировать с системой выборов можно и нужно, заявил Собянин
Ломать традиционную классическую избирательную систему нельзя, но нужно экспериментировать, чтобы выборы стали привлекательными для избирателя, но при этом гарантировали тайну голосования и корректный учёт голосов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:03
Гаджеты
IPhone XR обошел Samsung Galaxy A10 в рейтинге продаж 2019 года
Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone.
REGNUM 06:25
Политика
Помпео призвал Украину обновить нормандский формат
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео отметил, что США полагаются на стремление новых украинских властей обновить нормандский формат переговоров, а США активно помогают искать верные решения.
Вечерний курьер 04:38
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
В конце августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга было предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Известия 06:26
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Футбол
24 года назад Рене Игита вошел в историю. Вы помните «удар скорпиона»?
Игра завершилась со счетом 0:0. Впоследствии Игита, проведший всю карьеру в Южной Америке, неоднократно повторял «удар скорпиона», в том числе и после завершения профессиональной карьеры.
Спорт-Экспресс 06:17
Политика
Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками
Телеканал 360° 05:49
Футбол
Виллаш-Боаш раскрыл подробности переговоров с «ПСЖ»
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал, как в 2013 году отклонил предложение о работе от президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи.
Матч ТВ 05:55
Политика
Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Происшествия
В Красноярске сотрудников ГУФСИН подозревают в избиении осуждённого
По предварительной версии, утром 5 августа несколько сотрудников краевого ГУФСИН доставили 40-летнего осужденного в оперативное управление ведомства для проведения опроса.
REGNUM 06:31
Общество
Основным владельцем КВН стал сын Маслякова
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.
РБК 05:54
Шоу-бизнес
Евгений Гор в отсутствие Бабкиной устроил танцы с девушками
С чем вызван такой странный посыл певца, не совсем понятно. Отметим, что Евгений Гор и Надежда Бабкина вместе с 2003 года.
Телепрограмма 02:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл уличили в желании возобновить карьеру в Голливуде
Британские СМИ в очередной раз набросились на супругу принца Гарри Меган Маркл, уличив ее в том, что она собирается в недалеком будущем вернуться на съемочную площадку.
Millionaire.ru 06:00
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Единоборства
Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05