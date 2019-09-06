с чего всё началось

В связи с отзывом лицензий "Поволжский страховой альянс" обязан: принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.

Политика Лукашенко предложил РФ компенсировать Чернобыль газом Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Бреста затронул проблему преемственности СССР, интеграции с Россией и заявил, что было бы справедливо, если бы РФ помогла республике, поставив 10–15 млрд кубометров газа по приемлемой цене.

Политика Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире Ранее российский лидер называл самую красивую мечеть в мире. По мнению президента, это Санкт-Петербургская соборная мечеть.

Происшествия На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей В рамках расследования по ходатайству следствия суд уже наложил арест на счета бывшего министра и его другие активы на 9 млрд руб. Подробнее о развитии дела — в публикации "Ъ" "Михаилу Абызову нашли свидетеля на Украине".

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Музыка Камила Кабелло спела о лжи и бесстыдстве Камила Кабелло представила 5 сентября 2019 года сразу две новые песни – "Shameless" и "Liar" - со своего будущего второго альбома "Romance".

Происшествия Объявлен в розыск шантажист, который вымогал у москвича еду Объявлен в розыск шантажист, который под угрозой нанесения побоев заставил москвича накупить еды на тысячу рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.

Общество Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.

Экономика В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Политика Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян Не менее 12 россиян, осуждённых на Украине, помилованы, заявил "Интерфаксу" украинский адвокат Валентин Рыбин.

Происшествия Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Транспорт Ливень с градом затопил Краснодар Днем в пятницу, 6 сентября в Краснодаре прошел сильный ливень. В отдельных районах города выпал 2-3-сантиметровый град.

Армия и оружие РБК публикует фото погибших в Сирии военных В распоряжении РБК оказалась фотография погибших в Сирии российских военных.

Футбол АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока августа Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего игрока турнира в августе.

Космос Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года.

Политика Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами «Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Единоборства Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.

Общество Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда Напомним, ранее обсуждалась идея строительства для него нового здания, однако власти Петербурга прислушались к мнению городского сообщества, которое выступало активно против, и сохранили музей на прежнем месте.

Политика Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».