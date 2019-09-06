Экономика

Агентство страховых новостейАгентство страховых новостейЦБ отозвал лицензии у «Поволжского страхового альянса»

В связи с отзывом лицензий "Поволжский страховой альянс" обязан: принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
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с чего всё началось
В четверг, 5 сентября, Центробанк России
 отозвал у Общества с ограниченной ответственностью «Поволжский страховой альянс» лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
АиФ Самара07:16

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ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»

РИА Новости03:08

ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Поволжский страховой альянс»

ТАСС04:27

Центробанк отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»

Телеканал 360°04:03

ЦБ отозвал три лицензии у Поволжского страхового альянса

News.ru05:41

ЦБ отозвал лицензии у «Поволжского страхового альянса»

Агентство страховых новостей03:00

Центробанк РФ лишил лицензии «Поволжский страховой альянс»

iReactor03:34

ЦБ отозвал лицензии у СК «Поволжский страховой альянс»

Финмаркет04:53
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Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года.
ТАСС 09:39
Музыка

Валерий Гергиев откроет сезон в «Зарядье»

Оба концерта пройдут под управлением Валерия Гергиева.
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Памфилова отбилась от нападавшего стулом

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Автомобилист — СКА 5:2 (3-й период)

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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

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Более 120 млн сотрудников в мире уже нуждаются в переподготовке. Иначе роботы оставят их без работы

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Басманный суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова

Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
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Актриса Анастасия Заворотнюк готовится рассказать публике всю правду о своей болезни. Об этом пишет информагентство Nation News.
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Врачи оспорили миф о вреде соли

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ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года

В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
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В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

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Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

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На стадионе «Мордовия Арена» Федор Чалов выйдет с первых минут

В 19.00. на стадионе «Мордовия Арена» начнется отборочный матч ЧЕ между молодежными сборными России и Сербии.
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Глава МИД Швеции объявила об отставке

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем объявила о решении уйти в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
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