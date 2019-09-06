Экономика
Агентство страховых новостейЦБ отозвал лицензии у «Поволжского страхового альянса»
В связи с отзывом лицензий "Поволжский страховой альянс" обязан: принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
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с чего всё началось
В четверг, 5 сентября, Центробанк России отозвал у Общества с ограниченной ответственностью «Поволжский страховой альянс» лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.АиФ Самара07:16
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Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены
Российская газета 09:48
Футбол
Смоллинг: «Всегда хотел в Серию А»
После международной паузы «Рома» примет «Сассуоло».
Евро-футбол.ру 10:34
Политика
Рогозин сообщил об отказе Путина привлечь военных к стройке Восточного
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что президент России Владимир Путин не поддержал идею привлечь Минобороны к строительству второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
РБК 12:29
Политика
Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Ведомости 12:38
Авто
Самый мощный Rolls-Royce Cullinan Black Badge появится в России
Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan в «черном» исполнении Black Badge приедет в Россию.
Автоновости дня 10:25
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Космос
Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году
Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года.
ТАСС 09:39
Музыка
Валерий Гергиев откроет сезон в «Зарядье»
Оба концерта пройдут под управлением Валерия Гергиева.
Театрал вчера в 09:13
Хоккей
Автомобилист — СКА 5:2 (3-й период)
В одном из матчей "Автомобилист" из Екатеринбурга нанес поражение санкт-петербургскому СКА, забив в ворота гостей сразу пять шайб.
Вести.Ru 12:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Технологии
Более 120 млн сотрудников в мире уже нуждаются в переподготовке. Иначе роботы оставят их без работы
Фото: iStock Аналитики IBM подсчитали, что в течение следующих трех лет более 120 млн работников по всему миру должны пройти курсы переподготовки.
Inc. Russia 07:56
Происшествия
Басманный суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова
Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Интерфакс 08:59
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк собирается рассказать о своем заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк готовится рассказать публике всю правду о своей болезни. Об этом пишет информагентство Nation News.
Подмосковье Сегодня 11:43
Кино
Нагиев сыграет вождя африканского племени в комедии
Актер Дмитрий Нагиев сыграет роль капитана дальнего плавания, ставшего вождем африканского племени, в новой семейной комедии Кирилла Плетнева «Мой папа – вождь!».
Аргументы и Факты 12:31
Общество
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Происшествия
В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери
В университетской больнице в Кракове медикам удалось спасти ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta.pl.
Московский Комсомолец вчера в 09:28
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Ведомости 06:19
Общество
Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование о семье первого заместителя Сергея Собянина
Ранее в ФБК заявили, что нашли у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимости на 6,5 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 12:04
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Футбол
На стадионе «Мордовия Арена» Федор Чалов выйдет с первых минут
В 19.00. на стадионе «Мордовия Арена» начнется отборочный матч ЧЕ между молодежными сборными России и Сербии.
Известия Мордовии 11:30
Политика
Глава МИД Швеции объявила об отставке
Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем объявила о решении уйти в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
РБК 12:46