Экономика

Агентство страховых новостейАгентство страховых новостейЦБ отозвал лицензии у «Поволжского страхового альянса»

В связи с отзывом лицензий "Поволжский страховой альянс" обязан: принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
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ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»

РИА Новости03:08

ЦБ заявил об отзыве ряда лицензий у «Поволжского страхового альянса»

КТВ-Луч05:34

ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Поволжский страховой альянс»

ТАСС04:27

ЦБ лишил лицензии сызранский «Поволжский страховой альянс»

Волга Ньюс07:19

«Поволжский страховой альянс» лишился лицензии

Pro Город Самара07:03

ЦБ оставил без лицензий «Поволжский страховой альянс»

Терра04:30

ЦБ отозвал лицензии у «Поволжского страхового альянса»

ГТРК Самара05:54
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ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года

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Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
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Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

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Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
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Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму катера

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Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

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В Новосибирском метро появилась памятная доска в честь Ким Чен Ира

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Армия и оружие

В Сирии погиб российский военный из Волгодонска

5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений

В 20:05 украинские силовики открыли огонь из гранатомета по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое.
РИА Новости вчера в 15:23
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
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Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
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В ФБК и штабе Навального начались обыски

Ведомости вчера в 12:21
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74-летняя женщина родила двойню в Индии

Газета.Ru 03:32
Политика

В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией

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Кастер Семеня начнет карьеру футболистки

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Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу

Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
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В шоу «Пятница с Региной» участниками станут звёздные пары

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Toyota разработала платформу для компактных автомобилей

Что наиболее важно, платформа GA-B допускает переменную длину колесной базы, ширину и высоту, предполагая, что Toyota в конечном итоге расширит свою линейку небольших автомобилей, которая состоит из Yaris.
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Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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Политика

Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный»

Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.
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К концу сентября в России закончатся IP-адреса

В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
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ТВ Центр вчера в 09:40
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Власти Москвы собираются внедрить в систему видеонаблюдения на массовых мероприятиях технологию распознавания лиц, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные госзакупок.
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Происшествия

В московском роддоме №4 опровергли информацию об эпидемии пневмонии

Ранее телеграм-канал Baza сообщил об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
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Армия и оружие

Из-за санкций на российские подлодки поставили старье

На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru вчера в 09:47
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