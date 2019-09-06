Экономика
Агентство страховых новостейЦБ отозвал лицензии у «Поволжского страхового альянса»
В связи с отзывом лицензий "Поволжский страховой альянс" обязан: принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
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с чего всё началось
В четверг, 5 сентября, Центробанк России отозвал у Общества с ограниченной ответственностью «Поволжский страховой альянс» лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.АиФ Самара07:16
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:53, Вашингтон
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Армия и оружие
СМИ назвали имена погибших в Сирии российских военнослужащих
РБК выяснил имена погибших в Сирии российских военнослужащих.
Коммерсантъ 09:29
Происшествия
Бастрыкин поручил передать дело о нападении на Памфилову в СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов уголовного дела о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в центральный аппарат СК, сообщает RT.
Газета.Ru 09:36
Здоровье
Более 100 пациентов обследовали на Ставрополье благодаря телемедицине
На Ставрополье благодаря спутниковой телемедицине за две недели удалось обследовать более ста пациентов из отдаленных территорий края.
Ставропольская правда 09:06
Политика
Маск опроверг информацию о подаренной Лукашенко Tesla
Белорусский президент Александр Лукашенко не получал от американского инженера и предпринимателя Илона Маска в подарок автомобиль Tesla.
Телеканал 360° 06:26
Политика
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Бывший лидер Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом в пятницу сообщил нынешний президент республики Эммерсон Мнангагва.
ТАСС 01:58
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Происшествия
На Ямале подросток под видом девушки выманил сто тысяч рублей
Подросток в Ямало-Ненецком автономном округе стал фигурантом дела о мошенничестве после того, как выманил у двух мужчин почти 100 тысяч рублей, представляясь в социальных сетях Ангелиной, сообщает региональное управление МВД.
РИА Новости 08:29
Происшествия
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34
Российская газета 03:10
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Театры
Театр им. Е.Вахтангова открыл 99-й сезон
В свою очередь художественный руководитель театра Римас Туминас сообщил, что театр открывает новый сезон 7 сентября премьерой спектакля «Пер Гюнт» Юрия Бутусова по пьесе Генрика Ибсена.
Агентство Москва 07:22
Футбол
Семак отреагировал на УДО Кокорина
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие
Комиссия выявила у ВСУ пропажу восьми приборов ночного видения из США
Напомним, 4 сентября стало известно о том, что США рассматривают вопрос дальнейшего предоставления военной помощи Украине.
ИА Новороссия 08:22
Армия и оружие
Пустынный крейсер: БМП-1 превратили в многобашенную крепость в Сирии
Российская газета 08:45
Экономика
Ленобласть уступила лишь Москве по количеству сделок с эскроу-счетами
В Ленинградской области за два месяца действия новых правил долевого строительства жилья открыто 674 счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.
REGNUM 06:43
Хоккей
Матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания
Матч КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память об игроках ярославского "Локомотива", которые погибли в авиакатастрофе в 2011 году.
Pravda.Ru 09:40
Армия и оружие
Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»
Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru 08:00
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Технологии
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов
Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов.
РБК 08:00
Политика
В Конгресс США внесли резолюцию против возвращения России в G8
Проект резолюции против возвращения к формату G8 («большой восьмёрки») внёс в палату представителей США член Демпартии США Альбио Сайрес.
REGNUM 09:01
Политика
В Раду внесли закон о свободном выборе языка выступления в парламенте
Ряд внефракционных депутатов внесли в Верховную Раду законопроект о свободном выборе языка выступления в парламенте, а также теле- и радивещания.
Комсомольская правда 07:59
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 04 сентября в 11:33
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью искусственного оплодотворения, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.
РИА Новости вчера в 22:19
Общество
Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37