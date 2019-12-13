Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух региональных банков – ивановского Кранбанка и петербургского Невского банка, говорится на сайте регулятора.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК01:39

Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка

ТАСС01:26

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service00:55

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском01:24

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости01:57

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

ПРАЙМ00:53
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Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Политика

Евросоюз решил продлить санкции против России

Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России.
Газета.Ru вчера в 18:36
Общество

Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
РИА Новости 02:32
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Политика

Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа

В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Pravda.Ru вчера в 20:35
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия 11 декабря в 16:54
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 11 декабря в 10:06
Армия и оружие

«Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами

В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.
Украина.ру 03:40
Политика

Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Политика

Путин уволил губернатора Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Телеканал 360° вчера в 10:15
Кино

Режиссер «Мулен Руж» займется экранизацией «Мастера и Маргариты»

Как сообщает Deadline, неизвестно, займет ли Лурман режиссерское кресло лично или выступит исполнительным продюсером проекта от своей компании Baz & Co. Данных о том, когда именно начнется производство фильма, пока нет.
РБК вчера в 02:54
Происшествия

В Москве эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

РБК 03:39
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 03:10
Экономика

Бизнес сына генпрокурора Артёма Чайки на рынке пищевой соли в этом году стал самым быстрорастущим в России

Предприятие в Иркутской области в этом году увеличило отгрузки пищевой соли почти на 13 процентов, доведя их почти до 90 тысяч тонн, пишет газета Коммерсант.
Эхо Москвы 02:03
Гаджеты

Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов

В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Ferra вчера в 03:19
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Футбол

Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам группового раунда розыгрыша футбольных еврокубков в сезоне-2019/20 потеряла шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), показав худший результат за последние 17 сезонов.
РИА Новости вчера в 23:11
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
FightTime.ru вчера в 15:17
Футбол

«Челси» продлил контракт с Томори

Защитник «Челси» Фикайо Томори подписал новый контракт на пять лет с клубом, информирует пресс-служба лондонцев.
Спорт-Экспресс вчера в 14:12
Армия и оружие

Британские аналитики назвали ВКС РФ вторыми в мире по численности

Военное обозрение 02:51
Шоу-бизнес

Дима Билан подтвердил мимолетный роман с Яной Рудковской

Оказалось, что это не выдумка и не пиар-ход, а интрижка с Димой действительно имела место быть много лет назад, до того, как продюсер закрутила роман, а потом и вышла замуж за Плющенко.
Bimru.ru вчера в 02:20
Гаджеты

AnTuTu опубликовали рейтинги самых мощных смартфонов ноября

Как сообщает ToDay News Ufa, рейтинг самых производительных смартфонов среднего класса разработали авторы приложения AnTuTu.
ToDay News Ufa вчера в 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
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