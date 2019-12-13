Экономика

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Центробанк с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (Иваново) и "Невского народного банка" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

ЦБ РФ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского народного банка

Интерфакс13 декабря в 01:06

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском13 декабря в 01:24

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
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