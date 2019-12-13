Экономика
РИА НовостиЦБ отозвал лицензии у двух банков
Центробанк с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (Иваново) и "Невского народного банка" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
Политика
Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении электронных трудовых книжек в России.
Общество
Грета Тунберг пожаловалась на немецкие железные дороги
Шведская школьница и экологический активист Грета Тунберг разместила твит, в котором рассказала, что домой из Мадрида она добиралась сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда.
Авто
Кибербункер для Кибертрака. Дизайнеры нарисовали идеальный гараж для Tesla Cybertruck
Дизайнерское агентство Lars Büro представило своё видение гаража для Tesla Cybertruck, ведь машина влезет далеко не в каждый обычный гараж.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Общество
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Авто
Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов
Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах России
Президент Владимир Путин подписал закон о включении дополнительных регионов России в эксперимент по налогу на самозанятых.
Общество
Москва представила новую схему обращения с мусором
Отвечать за судьбу отходов будет оператор, которого должны выбрать в следующем году (хотя у Москвы есть отсрочка до 2022 г.).
Общество
Во Франции подал в отставку верховный комиссар по пенсионной реформе
Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа подал в отставку после обвинения в конфликте интересов.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Общество
Русский музей уберёт из продажи шоколад с портретом Сталина
Шоколадки с портретом Иосифа Сталина на обёртке, возмутившие посетителей, продавались без согласования с Русским музеем, передают «РИА Новости».
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Экономика
Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета согласилась сотрудничать со следствием
Волонтер Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, согласилась сотрудничать со следствием.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Гаджеты
Huawei и Honor запустили новогодние акции в магазинах
Бренд HONOR также объявил о специальной акции в преддверии Нового года, в рамках которой пользователи смогут приобрести устройства HONOR со скидками до 6 000 рублей, а также получить купоны на скидку и подарки при покупке смартфонов.
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Авто
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.