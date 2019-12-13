Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центробанк с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (Иваново) и "Невского народного банка" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

ЦБ РФ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского народного банка

Интерфакс13 декабря в 01:06

Невский пал. О лишении лицензии Невского банка

DP.RU01:15

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
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О новом перемирии в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря, заявил в интервью УНИАН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран

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Авто

Opel объявил цены на кроссовер и минивэн в России

Компания Opel объявила старт приема заказов на свои автомобили в России.
Quto.ru 04:20
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Российская газета 03:28
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
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Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
РБК вчера в 17:00
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия вчера в 06:43
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Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии «продавщицей»

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
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Трое сахалинцев прошли в финал шоу «Танцы на ТНТ»

Шестой сезон шоу Танцы на ТНТ подходит к концу. Впервые в финал попали сразу трое сахалинцев.
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Глава Удмуртии объявил 31 декабря выходным

Сегодня, 16 декабря, глава Удмуртии Александр Бречалов подпишет Указ об объявлении 31 декабря 2019 года выходным днем.
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Армия и оружие

Рогозин анонсировал скорый пуск «Сармата»

Первый пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" состоится в ближайшее время, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
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На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
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Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери

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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
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В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
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Специалисты NASA создали карту воды на поверхности Марса

Специалисты NASA создали карту поверхности планеты, где может находиться лёд.
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Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
РИА Новости вчера в 16:19
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