Экономика
РИА НовостиЦБ отозвал лицензии у двух банков
Центробанк с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (Иваново) и "Невского народного банка" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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Здоровье
У Ульяновской областной детской клинической больницы сменился главврач
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Авто
Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4
АвтоВАЗ официально объявил о старте производства обновлённой версии классического внедорожника Lada 4х4.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова за хищения на 14 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Авто
Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер
Китайский бренд Lynk & Co, который принадлежит концерну Geely и шведской Volvo, готовит к дебюту новый кроссовер с индексом 06.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Авто
Составлен рейтинг самых проблемных подержанных кроссоверов
Специалисты технического надзора Германии составили рейтинг самых ненадежных кроссоверов.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Политика
Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского
Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Армия и оружие
Киев потратит часть военной помощи США на покупку летального оружия
Ранее ГЛАС сообщал, что в Киеве надеются на достижение перемирия на Донбассе до конца года.
Футбол
«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста тренера команды
Казанский «Рубин» объявил об отставке тренера Романа Шаронова и его тренерского штаба. Об этом 16 декабря сообщается на сайте клуба.
Гаджеты
Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+
Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Космос
Специалисты NASA создали карту воды на поверхности Марса
Специалисты NASA создали карту поверхности планеты, где может находиться лёд.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Культура
Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина
В Париже умерла французская актриса театра и кино, режиссер, сценаристка и певица Анна Карина. Об этом сообщает Agence France Presse.
Единоборства
Вячеслав Дацик нокаутом проиграл Жерому ле Банне
Российски боец Вячеслав Дацик проиграл нокаутом французу Жерому ле Банне в поединке приглашенных звёзд на казанском турнире.
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой
Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Технологии
Исследование: лидеры рынка усиливают интернет вещей технологиями ИИ
Согласно выводам совместного исследования IDC, SAS, Intel и Deloitte, охватившего представителей 450 крупнейших мировых компаний, 90% респондентов отметили, что эффект от использования ИИ и интернета вещей в рамках единой системы превысил их ожидания.
Политика
Донбассу не предоставят особый статус — Мосийчук
Законопроект о децентрализации, внесённый на рассмотрение Верховной рады президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусматривает особого статуса Донбасса, заявил 16 декабря экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук на своём telegram-канале.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245
Происшествия
Автобус с 40 пассажирами загорелся в Волгоградской области
Армия и оружие
Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии
В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.