Экономика

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Центробанк с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (Иваново) и "Невского народного банка" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском13 декабря в 01:24

ЦБ РФ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского народного банка

Интерфакс13 декабря в 01:06
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По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
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Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4

АвтоВАЗ официально объявил о старте производства обновлённой версии классического внедорожника Lada 4х4.
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Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова за хищения на 14 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
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Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News вчера в 19:35
Политика

Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
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«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
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Киев потратит часть военной помощи США на покупку летального оружия

Ранее ГЛАС сообщал, что в Киеве надеются на достижение перемирия на Донбассе до конца года.
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«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста тренера команды

Казанский «Рубин» объявил об отставке тренера Романа Шаронова и его тренерского штаба. Об этом 16 декабря сообщается на сайте клуба.
REGNUM 05:57
Гаджеты

Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+

Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
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Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
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Специалисты NASA создали карту поверхности планеты, где может находиться лёд.
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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина

В Париже умерла французская актриса театра и кино, режиссер, сценаристка и певица Анна Карина. Об этом сообщает Agence France Presse.
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Вячеслав Дацик нокаутом проиграл Жерому ле Банне

Российски боец Вячеслав Дацик проиграл нокаутом французу Жерому ле Банне в поединке приглашенных звёзд на казанском турнире.
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Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

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Исследование: лидеры рынка усиливают интернет вещей технологиями ИИ

Согласно выводам совместного исследования IDC, SAS, Intel и Deloitte, охватившего представителей 450 крупнейших мировых компаний, 90% респондентов отметили, что эффект от использования ИИ и интернета вещей в рамках единой системы превысил их ожидания.
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Законопроект о децентрализации, внесённый на рассмотрение Верховной рады президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусматривает особого статуса Донбасса, заявил 16 декабря экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук на своём telegram-канале.
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Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
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Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии

В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
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