Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух региональных банков – ивановского Кранбанка и петербургского Невского банка, говорится на сайте регулятора.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК01:39

Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка

ТАСС01:26

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service00:55

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском01:24

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости01:57

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

ПРАЙМ00:53
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Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
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России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 03:59
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
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В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
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Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
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«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx

Обыск прошел в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, возбуждённого по заявлению Rambler Group.
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МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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Сценаристы «Игры престолов» займутся экранизацией Лавкрафта

Как оказалось, сценаристы заключили контракт с Warner Bros. и вот-вот приступят к созданию пока безымянного триллера по мотивам графического романа «Лавкрафт».
Popcornnews.ru 04:30
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Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева суд отправил в СИЗО

КП - Челябинск вчера в 06:16
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
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Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатское кресло из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
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Политика

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
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Армия и оружие

«Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами

В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.
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Показатель России в таблице коэффициентов УЕФА стал худшим за 17 лет

Российские футбольные клубы по итогам текущего сезона набрали минимальное количество баллов, которые идут в зачет таблицы коэффициентов УЕФА, что стало худшим показателем с сезона-2002/03.
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Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max, представленный Apple в сентябре 2019 года и стоивший на старте продаж 100 тысяч рублей, за несколько месяцев потерял почти четверть от первоначальной цены.
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Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
РИА Новости вчера в 16:42
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Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса»

Симоновский районный суд Москвы взыскал 657 тыс. рублей по иску ГУП "Мосгортранс" с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова.
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Источник объяснил прощание с Лужковым в закрытом гробу

Источник в окружении семьи экс-эра Москвы Юрия Лужкова заявил, что его гроб решили оставить закрытым на панихиде, чтобы в умах людей он остался таким же энергичным человеком, каким был при жизни.
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Авто

Kia показала новый фирменный логотип

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
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Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
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Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
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Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
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В Москве эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

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Продюсерская компания "Кинослово" снимет фильм о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп-мюзикла.
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Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
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