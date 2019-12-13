Центробанк (ЦБ) отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух региональных банков – ивановского Кранбанка и петербургского Невского банка, говорится на сайте регулятора.

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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