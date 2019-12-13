Экономика
ВедомостиЦБ отозвал лицензии у двух банков
Центробанк (ЦБ) отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух региональных банков – ивановского Кранбанка и петербургского Невского банка, говорится на сайте регулятора.
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Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление о сложении с себя полномочий, сообщает газета «Ведомости».
Космос
Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса
Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Общество
России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Общество
В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Технологии
«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx
Обыск прошел в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, возбуждённого по заявлению Rambler Group.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» займутся экранизацией Лавкрафта
Как оказалось, сценаристы заключили контракт с Warner Bros. и вот-вот приступят к созданию пока безымянного триллера по мотивам графического романа «Лавкрафт».
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева суд отправил в СИЗО
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатское кресло из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
Армия и оружие
«Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами
В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.
Происшествия
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Футбол
Показатель России в таблице коэффициентов УЕФА стал худшим за 17 лет
Российские футбольные клубы по итогам текущего сезона набрали минимальное количество баллов, которые идут в зачет таблицы коэффициентов УЕФА, что стало худшим показателем с сезона-2002/03.
Общество
Новейший iPhone 11 Pro Max подешевел в России почти на четверть
Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max, представленный Apple в сентябре 2019 года и стоивший на старте продаж 100 тысяч рублей, за несколько месяцев потерял почти четверть от первоначальной цены.
Политика
Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
Общество
Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса»
Симоновский районный суд Москвы взыскал 657 тыс. рублей по иску ГУП "Мосгортранс" с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова.
Общество
Источник объяснил прощание с Лужковым в закрытом гробу
Источник в окружении семьи экс-эра Москвы Юрия Лужкова заявил, что его гроб решили оставить закрытым на панихиде, чтобы в умах людей он остался таким же энергичным человеком, каким был при жизни.
Авто
Kia показала новый фирменный логотип
Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Кино
В России снимут хип-хоп-мюзикл о жизни Пушкина
Продюсерская компания "Кинослово" снимет фильм о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп-мюзикла.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.