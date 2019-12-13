Экономика
Взгляд.руЦБ отозвал лицензии у двух банков
Банк России с 13 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Невского народного банка» (Санкт-Петербург) и «Кранбанка» (Иваново). По данным ЦБ, «Невский банк» полностью утратил собственные средства вследствие хищения значительной части активов.
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Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Хоккей
Панарин признан первой звездой игрового дня НХЛ
Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой стал российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший 4 (3+1) очка в матче против "Сан-Хосе Шаркс" (6:3).
Игры
Microsoft анонсировала новую Xbox Series X
Microsoft показала, как будет выглядеть игровая консоль следующего поколения Xbox Series X, которая поступит в продажу в конце 2020 года.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Политика
В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Авто
В России начали действовать предновогодние скидки на автомобили
В преддверии нового года дилерские центры страны стараются выполнить месячный и годовой план продаж, потому не редко объявляют значительные скидки на свои автомобили.
Политика
США и Китай договорились о торговом перемирии
Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Общество
Госдума учредит собственную медаль
Госдума решила учредить собственную медаль и присуждать ее россиянам за особый вклад в развитие российского законодательства и парламнетаризма или иностранцам - за укрепление связей с Россией или межпарламентское сотрудничество.
Политика
Жизнь требует нового осмысления Конституции, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерпретация Конституции – непрерывный процесс.
Общество
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко боится лишиться родительской любви
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр боится лишиться родительской любви.
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Происшествия
Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован
Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Авто
Jeep рассказал о новинках для России на следующий год
Директор по коммуникациям российского представительства концерна FCA Кирилл Устинов в беседе с издательством «Российской газеты» рассказал о планах марки Jeep в России на следующий год.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Американский врач-психотерапевт Келли Тернер рассказала, какие продукты любили выздоровевшие.
Происшествия
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале
Общество
Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов
Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Политика
Европа нашла способ выжить при прекращении транзита газа через Украину
В Европе нашли стратегию по обеспечению себя ресурсами при условии остановки транзита газа через Украину.
Экономика
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Политика
Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
Здоровье
Врач рассказала, как не набрать вес после новогоднего застолья
Как рассказала Лариса Полуянцева, врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники персонализированной медицины, новогодний стол может быть максимально правильным и здоровым, даже если на нем представлены все основные блюда.
Экономика
В Волгоградской области выросла собираемость налогов
За 11 месяцев 2019 года благодаря налоговым платежам консолидированный бюджет области пополнился на 94,5 миллиарда рублей.
Общество
Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России
В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.