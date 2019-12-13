Экономика

Взгляд.руВзгляд.руЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России с 13 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Невского народного банка» (Санкт-Петербург) и «Кранбанка» (Иваново). По данным ЦБ, «Невский банк» полностью утратил собственные средства вследствие хищения значительной части активов.
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Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарант04:57

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru03:15

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка

ТАСС01:26

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК01:39

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service00:55
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