Экономика

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruБанк России отозвал лицензии у двух банков

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» города Иваново. Приказ об этом появился на сайте регулятора. Как считает ЦБ, банк проводил нерыночные операции и нарушал «антиотмывочные» требования.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарант04:57

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru03:15

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка

ТАСС01:26

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК01:39

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service00:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Финансы

Центробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Известия 05:32
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.
Говорит Москва 04:25
Политика

Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
Росбалт 08:56
Политика

США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Lenta.ru 11:04
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 11 декабря в 06:50
Спорт

Российские гандболистки не смогли пробиться в финал чемпионата мира

Вести.Ru 05:08
Биатлон

Российский биатлонист Логинов занял третье место на этапе КМ в Австрии

Россиянин Александр Логинов показал третий результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Российская газета 10:30
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Общество

«Фонтанка» назвала имена еще трех участников жестокой казни в Сирии

Медиазона 05:35
Авто

В России анонсировали предновогодние скидки на автомобили

Российские автодилеры объявили о предновогодних скидках, которые помогут компаниям выполнить план продаж.
32CARS.ru 01:57
Общество

Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
РИА Новости 10:14
Происшествия

Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста

По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
Lenta.ru 10:45
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Политика

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Происшествия

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:25
Политика

«Нафтогаз» сообщил о предварительных договоренностях с «Газпромом»

Предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину есть, стороны продолжают обсуждать конкретику, конечного варианта пока нет.
Вести.Ru 10:49
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Общество

В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых

Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
РИА Новости 08:40
Общество

Тысячи пенисов выбросило на побережье Калифорнии после шторма

"Рыбы-пенисы" обнаружили на калифорнийском пляже Drakes Beach. Как считают эксперты, их выбросило на берег после недавнего шторма.
Ruposters.ru 07:57
Политика

Консерваторы получили абсолютное большинство на выборах в Британии

Консерваторы преодолели порог в 326 мест для абсолютного большинства и получают 364 места в парламенте.
Газета.Ru 05:28
Общество

Число потенциально невыездных россиян-должников возросло до 25 млн

Количество ставших потенциально невыездными из-за долгов граждан РФ к ноябрю увеличилось примерно до 24-25 млн человек, среди них неплательщики по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД, сообщает в пятницу газета "Известия".
Интерфакс вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда

Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Vologda-poisk.ru 11 декабря в 08:39
Происшествия

В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн

Чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ с поличным сразу после получения денег.
Российская газета 09:52
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
ToDay News Ufa вчера в 11:03
Общество

Глава Антикоррупционного бюро Украины Сытник признан коррупционером

Судья заявил, что решил оставить в силе решение суда первой инстанции, который признал чиновника виновным в административном правонарушении.
Аргументы и Факты 09:02
Здоровье

Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
RT на русском вчера в 10:13
Политика

Жизнь требует нового осмысления Конституции, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерпретация Конституции – непрерывный процесс.
ФАН вчера в 09:16
Футбол

Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное