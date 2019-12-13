Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» города Иваново. Приказ об этом появился на сайте регулятора. Как считает ЦБ, банк проводил нерыночные операции и нарушал «антиотмывочные» требования.

Банк России отозвал лицензии у двух банков

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