Экономика
РБКЦБ отозвал лицензии у двух банков
ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций — Кранбанка и Невского народного банка (ННБ). Регулятор пояснил, что оба банка обвиняются в нарушении федеральных законов и что за последний год к ним неоднократно применялись меры. В кредитные организации введена временная администрация.
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Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Хоккей
Россия уступила Швеции в стартовом матче на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции (3:4) в стартовом матче Кубка Первого канала.
Культура
Лещенко выругался матом на новой передаче Галкина
Речь зашла о грубом обращении к девушкам. На YouTube-канале вышел новый выпуск шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Авто
Новые Chevrolet Suburban и Tahoe получили дизельный двигатель
Что касается пассажиров, пассажиры третьего ряда в Tahoe получают еще 25 сантиметров пространства для ног, в то время как в Suburban для второго и третьего ряда появились дополнительные 5 сантиметров.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Наука
В 3D-печатном кролике спрятали ДНК с инструкциями по его печати
Исследователи экспериментально показали полный цикл кодирования и расшифровки информации на примере фигурки стенфордского кролика — стандартной 3D-модели, используемый в научных работах из разных областей.
Общество
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Армия и оружие
США снова испытали запрещенную ДРСМД ракету
Ракеты с дальностью полета свыше 500 км были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Политика
Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом
Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом Больше 350 мест получили британские консерваторы в Палате общин, обеспечив себе уверенную победу и мандат на проведение обещанных реформ.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Политика
Президент принял отставку губернатора Еврейской автономной области
Накануне Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
Как сообщает ToDay News Ufa, медики считают, что самым опасным алкогольным напитком является алкогольный коктейль, в который добавляют энергетик.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Футбол
Российские клубы не вышли в плей-офф еврокубков впервые за 18 лет
Ни один из российских клубов не смог выйти в плей-офф еврокубков.
Общество
Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 тысяч 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Жителям Российской Федерации врачи рассказали, как определить рак легких с помощью стула.
Хоккей
Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Происшествия
Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушен, причины возгорания устанавливает комиссия.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Армия и оружие
Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины
Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Происшествия
В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем
В Перми злоумышленник похитил из сервисного центра телефон, однако гаджет сумел оповестить своего хозяина о краже.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Финансы
Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 декабря, курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей.