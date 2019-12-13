Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций — Кранбанка и Невского народного банка (ННБ). Регулятор пояснил, что оба банка обвиняются в нарушении федеральных законов и что за последний год к ним неоднократно применялись меры. В кредитные организации введена временная администрация.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка

ТАСС01:26

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК01:39

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском01:24

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service00:55

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

ПРАЙМ00:53
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Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

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Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

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