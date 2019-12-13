Экономика
Современный ПредпринимательЦБ отозвал лицензии у двух банков
Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в полном объеме, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Кроме того, приказом ЦБ от 13.12.2019 № ОД-2848 была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО «Невский банк».
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:40, Ашберн
Футбол
В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста Зозулю
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.
Спорт
Российские гандболистки выиграли бронзу чемпионата мира
Женская сборная России победила Норвегию и получила бронзовые медали чемпионата мира по гандболу. Соревнования проходят в Японии.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Здоровье
Психолог указал на начальные симптомы депрессии
Руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский сообщил о том, что начальными симптомами депрессии могут стать нарушение сна и замедление двигательной активности.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Наука
Обнаружены структуры веществ для борьбы с астмой
Общество
Комиссия Мосгордумы не согласовала депутатам вопрос к Сергею Собянину о «московском деле»
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сказал агентству ТАСС, что вопрос отклонили из-за несоответствия теме отчета правительства.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
Политика
Джонсон разрешил публикацию доклада о «российском вмешательстве»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил опубликовать парламентский доклад о предполагаемых попытках России повлиять на британскую политику, пишет The Guardian со ссылкой на представителя премьера.
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув значения в 3010,4 пункта, свидетельствуют биржевые данные.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины
В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.
Наука
Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи
Группа ученых-археологов из разных стран мира раскрыла секрет моаи — каменных статуй, которые привлекают туристов на остров Пасхи.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном
Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Происшествия
Директор ФБК Жданов заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму
Освободившийся после десяти суток ареста директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал "Интерфаксу", что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
Общество
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Общество
Власти Москвы назвали регионы для вывоза столичного мусора
Согласно опубликованному проекту документа, за десять лет из Москвы вывезут порядка 60 миллионов тонн отходов в Калужскую, Московскую и Владимирскую области.
Хоккей
Сборная России по хоккею заняла второе место на кубке Первого канала
Российские хоккеисты со счетом 2:0 выиграли у команды Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура – Кубка Первого канала.
Экономика
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
Технологии
Apple Arcade получила более выгодную подписку — 1990 ₽ в год
В России пользователи Apple Arcade отныне тоже получили возможность оформить годовую подписку за 1990 ₽ — это выливается в 398 ₽ экономии в год по сравнению с ежемесячной подпиской.
Космос
OneWeb отправила спутники на Байконур
Первая партия спутников связи OneWeb отправлена из США на космодром Байконур, сообщила компания.