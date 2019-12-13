Экономика

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательЦБ отозвал лицензии у двух банков

Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в полном объеме, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Кроме того, приказом ЦБ от 13.12.2019 № ОД-2848 была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО «Невский банк».
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Невский банк попал под зачистку финансового сектора страны

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