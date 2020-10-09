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ЦБ отозвал лицензии у двух банков в Кабардино-Балкарии

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Майский» и «Прохладный», расположенных в одноимённых городах Кабардино-Балкарии.В источнике
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Банки.ру

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Банки.рувчера в 06:00
РБК

ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

РБКвчера в 01:47
Газета.Ru

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Газета.Ruвчера в 02:14
ТАСС

Банк России отозвал лицензию у двух банков

ТАССвчера в 02:03
RT на русском

ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

RT на русскомвчера в 01:58
Коммерсантъ

ЦБ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный»

Коммерсантъвчера в 01:57
Известия

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прохладный»

Известиявчера в 02:20

В Хабаровске на акции в поддержку Фургала задержаны 25 человек

По официальным данным администрации города, на несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора вышло около 500 человек, по данным СМИ, — более 1 тыс. Акции протеста в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала проходят с 11 июля 2020 года, после того как экс-главу арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей и покушения в 2004 – 2005 годах.
Коммерсантъ02:12

Косачев приветствовал слова депутата Украины о закупке российской вакцины от коронавируса

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Качура, предложивший закупать у России вакцину против коронавирусной инфекции, ставит интересы людей выше геополитических в отличие от самого главы государства, который так и не стал президентом всех украинских граждан.
ТАСС04:20

49 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

8 октября в Амурской области подтверждено 49 новых случаев коронавируса: 28 - в Благовещенске, по четыре - в Свободном и Завитинском районе, три - в Благовещенском районе, по два - в Шимановске и Магдагачинском районе, по одному - в Прогрессе, Зее, Тынде, Октябрьском, Тамбовском и Шимановском районах.
Телепорт8 октября в 05:20

Индексацию выплат работающим пенсионерам могут вернуть поэтапно

Исаев отметил, что необходимо дождаться ответа правительства относительно предложенных сценариев, напомнив, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.
9111.ruвчера в 14:09

Убитый в Берлине Хангошвили готовил боевиков для отправки в Южную Осетию

Убитый в Германии гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке в 2006 году террористической группы для отправки на Северный Кавказ, одной из целей которой были провокации против российских миротворцев в Южной Осетии, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.
РИА Новости02:42

Президенты Азербайджана и Армении прокомментировали переговоры в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал начавшиеся в Москве консультации министров иностранных дел последним шансом для Армении на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
Lenta.ruвчера в 11:25