По официальным данным администрации города, на несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора вышло около 500 человек, по данным СМИ, — более 1 тыс. Акции протеста в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала проходят с 11 июля 2020 года, после того как экс-главу арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей и покушения в 2004 – 2005 годах.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Качура, предложивший закупать у России вакцину против коронавирусной инфекции, ставит интересы людей выше геополитических в отличие от самого главы государства, который так и не стал президентом всех украинских граждан.
8 октября в Амурской области подтверждено 49 новых случаев коронавируса: 28 - в Благовещенске, по четыре - в Свободном и Завитинском районе, три - в Благовещенском районе, по два - в Шимановске и Магдагачинском районе, по одному - в Прогрессе, Зее, Тынде, Октябрьском, Тамбовском и Шимановском районах.
Исаев отметил, что необходимо дождаться ответа правительства относительно предложенных сценариев, напомнив, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.
Убитый в Германии гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке в 2006 году террористической группы для отправки на Северный Кавказ, одной из целей которой были провокации против российских миротворцев в Южной Осетии, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.