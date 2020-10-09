В Хабаровске на акции в поддержку Фургала задержаны 25 человек

По официальным данным администрации города, на несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора вышло около 500 человек, по данным СМИ, — более 1 тыс. Акции протеста в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала проходят с 11 июля 2020 года, после того как экс-главу арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей и покушения в 2004 – 2005 годах.