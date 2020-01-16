Экономика

АБНАБНЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Так, лицензии отозвали у страховых компаний «Чувашия – Мед», «Экип» и «Симаз-Мед».
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Три страховщика добровольно сдали лицензии ЦБ

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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
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Белый дом обвинили в нарушении закона из-за задержки помощи Украине

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Критики не оценили «Под водой» с Кристен Стюарт

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Windows 7 теряет поддержку Microsoft

ОС все еще остается на миллионах компьютеров по всему миру Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска ОС.
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ЦСКА обыграл «Сочи» и первым в КХЛ обеспечил себе участие в плей-офф

Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ и первыми в лиге обеспечили себе участие в плей-офф текущего сезона.
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Lenta.ru 05:34
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