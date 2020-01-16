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Политика Gazeta Wyborcza (Польша): Еврокомиссия критикует Путина за искажение истории Второй мировой войны (Gazeta Wyborcza) «Европейская комиссия полностью отвергает любые фальшивые тезисы, искажающие историю Второй мировой войны или представляющие таких ее жертв, как Польша, в роли преступников», — заявила вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова (Věra Jourová), которая приняла участие в дискуссии Европарламента на тему «фальсификации истории Европы и сохранения памяти о Второй мировой войне».