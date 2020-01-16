Экономика
АБНЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Так, лицензии отозвали у страховых компаний «Чувашия – Мед», «Экип» и «Симаз-Мед».
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Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.
Армия и оружие
Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран
Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
Хоккей
Овечкин рассказал о новом контракте с «Вашингтоном»
Политика
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Наука
Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе
Руководитель центра по примирению в Сирии Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ об ударах ВКС по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб.
Политика
Белый дом обвинили в нарушении закона из-за задержки помощи Украине
"Напротив, конгресс наделил президента строго очерченными полномочиями по удержанию бюджетных обязательств лишь только в ограниченных обстоятельствах и только так, как описано в законе о контроле за расходованием бюджетных средств", - уточнили в счетной палате.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Кино
Критики не оценили «Под водой» с Кристен Стюарт
Премьера фильма «Под водой» с Кристен Стюарт прошла в США еще 7 января.
Происшествия
В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки
В Москве во время ссоры соседей пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Шоу-бизнес
Дима Билан готовится к очередной операции на ноге
На снимке Билан позирует на больничной койке. По его словам, он не собирается пытаться вызвать жалость у фанатов.
Технологии
Windows 7 теряет поддержку Microsoft
ОС все еще остается на миллионах компьютеров по всему миру Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска ОС.
Здоровье
В Екатеринбурге запустили первый циклотрон для ядерной медицины
Хоккей
ЦСКА обыграл «Сочи» и первым в КХЛ обеспечил себе участие в плей-офф
Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ и первыми в лиге обеспечили себе участие в плей-офф текущего сезона.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
Общество
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин
Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Экономика
Граждане предпочитают питаться быстро и недорого
Граждане предпочитают питаться быстро и недорого Траты россиян на питание в заведениях фастфуда обеспечили более половины рынка общепита по итогам десяти месяцев 2019 года.
Политика
Путин создал новую должность для Медведева
Ставшему накануне экс-премьеру Дмитрию Медведеву президент России Владимир Путин предложил новую должность.
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Политика
Gazeta Wyborcza (Польша): Еврокомиссия критикует Путина за искажение истории Второй мировой войны (Gazeta Wyborcza)
«Европейская комиссия полностью отвергает любые фальшивые тезисы, искажающие историю Второй мировой войны или представляющие таких ее жертв, как Польша, в роли преступников», — заявила вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова (Věra Jourová), которая приняла участие в дискуссии Европарламента на тему «фальсификации истории Европы и сохранения памяти о Второй мировой войне».
Здоровье
Россияне стали меньше пить и курить
«Не менее 60 процентов в состояние здоровья вносит сам человек: то, как он двигается, чем дышит, как питается, как противостоит стрессу, и то, как он подвержен таким вредным привычкам, как злоупотребление алкоголем и курение», — отметила и.о. главы Минздрава, подчеркнув, что россияне стали больше двигаться и заниматься спортом.