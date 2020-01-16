Центральный банк отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед", говорится в сообщении регулятора. Решение принято в связи с тем, что компании добровольно отказались продолжать свою деятельность.

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

Политика Рада приняла закон об обучении на госязыке Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.

Политика Верховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ «Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — цитирует агентство «РИА Новости» постановление парламента.

Общество Путин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Гаджеты Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10 Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.

Политика В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.