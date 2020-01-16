Экономика
РИА НовостиЦентробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Центральный банк отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед", говорится в сообщении регулятора. Решение принято в связи с тем, что компании добровольно отказались продолжать свою деятельность.
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Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Футбол
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
Шоу-бизнес
Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Футбол
Общее собрание клубов РПЛ поддержало реформу Кубка России
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило за проведение реформ в Кубке России. РПЛ выступила за реформирование Кубка.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Политика
Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что представит состав нового правительства в ближайшие дни.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Политика
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Политика
Украина назвала новое условие выполнения минских соглашений
Власти Украины назвали новое условие выполнения минских соглашений.
Политика
Рада приняла закон об обучении на госязыке
Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.
Политика
Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ
Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
Политика
Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
Политика
Верховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ
«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — цитирует агентство «РИА Новости» постановление парламента.
Кино
Amazon объявил актерский состав сериала «Властелин колец»
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Общество
Путин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года
Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10
Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова купила квартиру на Кипре
Звезда "Дома-2" Ирина Агибалова купила квартиру на Кипре Ирина Агибалова решила больше времени проводить на Кипре.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Политика
В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа
В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Политика
Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Политика
Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.