Экономика
ТАССБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
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Политика
Эрдоган сообщил об отправке турецких военных в Ливию
Турция отправляет свои войска в Ливию для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства этой страны.
Финансы
Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн
Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в ноябре 2019 года на $796 млн по сравнению с октябрем, показатель рос четыре месяца подряд, следует из данных министерства.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»
В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Политика
На Украине снизили возраст призыва в армию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию в проруби
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Происшествия
В Тульской области горит зерновой склад
Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
Боевики ВСУ заняли жилые дома в Золотом и Кряковке
Наука
Установлено, что кошки способны питаться плотью человека
Американские ученые засняли, как две бездомные кошки, которые оказались в научно-исследовательском учреждении, где изучают разложение тела, поедали человеческую плоть.
Космос
Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году
Российский лунный лазерный дальномер (ЛЛД), с помощью которого можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли, планируют ввести в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году.
Политика
Путин назначил Мишустина председателем правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Общество
Бывший замгубернатора Кузбасса обвиняется в превышении полномочий
Согласно обвинительному заключению, владелец ООО "Разрез Бунгурский" по совету начальника Кузбасснедр несколько раз обращался к Хлебунову для получения согласия от администрации Кузбасса на последующую обработку двух угольных участков.
Футбол
«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро
Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой
Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
Хоккей
Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»
Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Гаджеты
В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения
Разработчики Bitdefender уже сообщили о находке администраторам магазина Google Play, и те пообещали удалить опасные для смартфона программы, так как они нарушают правила магазина приложений.
Шоу-бизнес
Дима Билан готовится к очередной операции на ноге
Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Политика
Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию
Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
Происшествия
Очевидцы сообщают о пострадавших в лобовом ДТП в Брянске у «Аэропарка»
Возле ТРЦ «Аэропарк» лоб в лоб столкнулись две иномарки. Некоторые детали случившегося сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".