Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка.
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Банки держат дистанцию

Российская газета14 января в 11:22

В России осталось 400 банков

ИА БанкИнформСервис14 января в 06:22

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

ТАСС00:39

Нэклис-Банк лишился лицензии

Современный Предприниматель14 января в 01:40

ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

RT на русском00:44

ЦБ отозвал лицензию у столичного «ПФС-банка»

Известия00:35

ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

РБК00:45
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Политика

Эрдоган сообщил об отправке турецких военных в Ливию

Турция отправляет свои войска в Ливию для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства этой страны.
Комсомольская правда вчера в 07:50
Финансы

Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в ноябре 2019 года на $796 млн по сравнению с октябрем, показатель рос четыре месяца подряд, следует из данных министерства.
Интерфакс 00:14
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Интерфакс вчера в 07:53
Политика

На Украине снизили возраст призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия 15 января в 23:10
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию в проруби

Известия вчера в 22:01
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Происшествия

В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
Армия и оружие

Боевики ВСУ заняли жилые дома в Золотом и Кряковке

ИА Новороссия 15 января в 07:15
Наука

Установлено, что кошки способны питаться плотью человека

Американские ученые засняли, как две бездомные кошки, которые оказались в научно-исследовательском учреждении, где изучают разложение тела, поедали человеческую плоть.
МедиаПоток вчера в 12:11
Космос

Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году

Российский лунный лазерный дальномер (ЛЛД), с помощью которого можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли, планируют ввести в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году.
ТАСС 13 января в 19:06
Политика

Путин назначил Мишустина председателем правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.
ТАСС вчера в 08:37
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Взгляд.ру вчера в 21:51
Происшествия

Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Известия вчера в 22:27
Общество

Бывший замгубернатора Кузбасса обвиняется в превышении полномочий

Согласно обвинительному заключению, владелец ООО "Разрез Бунгурский" по совету начальника Кузбасснедр несколько раз обращался к Хлебунову для получения согласия от администрации Кузбасса на последующую обработку двух угольных участков.
Интерфакс - Россия вчера в 22:36
Футбол

«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро

Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Sports.ru вчера в 13:59
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РИА Новости вчера в 23:07
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM 00:20
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Российская газета 00:37
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Гаджеты

В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения

Разработчики Bitdefender уже сообщили о находке администраторам магазина Google Play, и те пообещали удалить опасные для смартфона программы, так как они нарушают правила магазина приложений.
Astera 15 января в 12:01
Шоу-бизнес

Дима Билан готовится к очередной операции на ноге

Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Актуальные Новости вчера в 09:35
Политика

Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию

Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
Агентство Телеграф вчера в 03:49
Происшествия

Очевидцы сообщают о пострадавших в лобовом ДТП в Брянске у «Аэропарка»

Возле ТРЦ «Аэропарк» лоб в лоб столкнулись две иномарки. Некоторые детали случившегося сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.
БрянскToday вчера в 17:17
Кино

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя

Piter.tv 00:08
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Актуальные Новости 14 января в 00:05
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
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