Экономика

СаминвесторСаминвесторЦБ отозвал лицензии у трёх страховых компаний

Сегодня, 26 декабря 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление перестрахования, выданную ГСАО «Плато», лицензию на осуществление страхования, выданную ООО СМК «Урал-Рецепт М», и лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, выданную ООО «Адвант-Страхование».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензии у страховщиков «Плато», «Урал-Рецепт М» и «Адвант-Страхование»

ТАСС02:37

Центробанк лишил лицензии уральского страховщика

URA.Ru03:03

Банк России лишил лицензий три страховые компании

REGNUM03:27

ЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банки.ру01:29

ЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Интерфакс09:32

Центробанк РФ отозвал лицензии у трёх страховщиков

Life.ru02:50

Центробанк отозвал лицензии у трёх страховых компаний

News.ru03:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
Общество

В «Современнике» назвали дату прощания с Галиной Волчек

SM News 14:16
Единоборства

Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Российская газета 13:04
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно обыграл «Ньюкасл» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 14:23
Происшествия

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области

Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
RT на русском 13:00
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском 10:22
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости 09:11
Происшествия

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
РИА Новости 11:10
Хоккей

Чешский форвард травмировался в матче с Россией на МЧМ

Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму после столкновения в стартового матче домашнего МЧМ со сборной России.
Спорт-Экспресс 09:24
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Общество

Жители стран Персидского залива наблюдали солнечное затмение

Жители Катара, Бахрейна, эмирата Абу-Даби в ОАЭ, юго-востока Саудовской Аравии, Омана впервые за полтора века увидели почти полное солнечное затмение, следующее такое затмение можно будет наблюдать в регионе только через сто лет, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду

В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Lenta.ru 10:01
Авто

Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4

Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Новые автомобили вчера в 20:15
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 01:45
Политика

В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Фигурное катание

Медведевой поменяли коньки перед короткой программой чемпионата России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева повредила ботинок конька перед стартом на чемпионате России в Красноярске, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
Советский спорт 08:18
Армия и оружие

Военные США заблокировали российский военный патруль в Сирии

«Между военными США и России возник конфликт после того, как американцы провели инспектирование и вчера остановили российский патруль в сельской местности Габшаш», - говорится в материале.
ГЛАС.RU 08:54
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Политика

На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Lenta.ru 09:16
Происшествия

Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел

Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Первое антикоррупционное СМИ 08:24
Космос

Магнитное поле Млечного пути изобразили в 3D – уникальная карта дает новые знания

Магнитное поле Млечного пути ученым удалось изобразить в формате 3D.
Экология Регионов 02:41
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Tvoe-avto.com 04:39
Общество

В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
РИА Новости 07:38
Общество

Неизвестные подожгли могилу Децла

На могиле рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) произошло возгорание.
Известия 13:04
Общество

Первый двухэтажный поезд отправился из Симферополя в Москву

Первый двухэтажный поезд, который прибыл в Симферополь из Москвы по Крымскому мосту, отправился в обратный рейс, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:48
Волейбол

Казанский «Зенит» выиграл свой девятый Кубок России

Татар-информ 13:50
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Гаджеты

INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
CNews 06:37
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Политика

Путин сказал Нетаньяху, что спасло от войны Россию и Израиль

В беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент России Владимир Путин признался, что, если бы в Израиле был другой премьер между странами началась бы война.
МонаВиста 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное