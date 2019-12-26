Экономика
СаминвесторЦБ отозвал лицензии у трёх страховых компаний
Сегодня, 26 декабря 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление перестрахования, выданную ГСАО «Плато», лицензию на осуществление страхования, выданную ООО СМК «Урал-Рецепт М», и лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, выданную ООО «Адвант-Страхование».
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Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно обыграл «Ньюкасл» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области
Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Хоккей
Чешский форвард травмировался в матче с Россией на МЧМ
Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму после столкновения в стартового матче домашнего МЧМ со сборной России.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Общество
Жители стран Персидского залива наблюдали солнечное затмение
Жители Катара, Бахрейна, эмирата Абу-Даби в ОАЭ, юго-востока Саудовской Аравии, Омана впервые за полтора века увидели почти полное солнечное затмение, следующее такое затмение можно будет наблюдать в регионе только через сто лет, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду
В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Политика
В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Фигурное катание
Медведевой поменяли коньки перед короткой программой чемпионата России
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева повредила ботинок конька перед стартом на чемпионате России в Красноярске, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
Армия и оружие
Военные США заблокировали российский военный патруль в Сирии
«Между военными США и России возник конфликт после того, как американцы провели инспектирование и вчера остановили российский патруль в сельской местности Габшаш», - говорится в материале.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Происшествия
Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел
Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Космос
Магнитное поле Млечного пути изобразили в 3D – уникальная карта дает новые знания
Магнитное поле Млечного пути ученым удалось изобразить в формате 3D.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Общество
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
Общество
Неизвестные подожгли могилу Децла
На могиле рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) произошло возгорание.
Общество
Первый двухэтажный поезд отправился из Симферополя в Москву
Первый двухэтажный поезд, который прибыл в Симферополь из Москвы по Крымскому мосту, отправился в обратный рейс, сообщает ТАСС.
Волейбол
Казанский «Зенит» выиграл свой девятый Кубок России
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
Политика
Украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Политика
Путин сказал Нетаньяху, что спасло от войны Россию и Израиль
В беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент России Владимир Путин признался, что, если бы в Израиле был другой премьер между странами началась бы война.