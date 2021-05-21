Банк России приказом от 21 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО (небанковская кредитная организация) "Краснодарский краевой расчетный центр". Об этом сообщается на сайте регулятора.

С чего всё началось «НКО Красноярский краевой расчетный центр допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,— сообщается на сайте регулятора. Коммерсантъ 22:10