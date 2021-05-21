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ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у НКО «Краснодарский краевой расчетный центр»

Банк России приказом от 21 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО (небанковская кредитная организация) "Краснодарский краевой расчетный центр". Об этом сообщается на сайте регулятора.В источнике
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Городские новости. Красноярск

С чего всё началось

«НКО Красноярский краевой расчетный центр допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,— сообщается на сайте
 регулятора.

Подробнее о событии

Центробанк России отозвал лицензию у красноярской кредитной организации

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Центробанк отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

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Банк России отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

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Банк России отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

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ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у НКО «Краснодарский краевой расчетный центр»

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ЦБ отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

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