ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у НКО «Краснодарский краевой расчетный центр»
Банк России приказом от 21 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО (небанковская кредитная организация) "Краснодарский краевой расчетный центр". Об этом сообщается на сайте регулятора.В источнике
С чего всё началось
«НКО Красноярский краевой расчетный центр допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,— сообщается на сайте
регулятора.