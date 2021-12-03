ТАССЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование»Банк России приказом от 3 декабря 2021 года отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО "АСКО-Страхование". Об этом в пятницу сообщается на сайте регулятора.В источникеТелеканал 360°Телеканал 360°Life.ruТК ЗвездаПодробнее о событииЦентробанк отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование»Life.ru00:13ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование»ТАСС00:07Банк России отозвал лицензию у «АСКО-Страхование»ТК Звезда00:02Центробанк: ПАО «АСКО-Страхование» потерял лицензию на страхованиеТелеканал 360°23:56ЦБ отозвал лицензию у «АСКО-Страхование»РБК23:52Показать ещёПоделиться