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ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование»

Банк России приказом от 3 декабря 2021 года отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО "АСКО-Страхование". Об этом в пятницу сообщается на сайте регулятора.В источнике

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование»
Life.ru00:13
ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование»
ТАСС00:07
Банк России отозвал лицензию у «АСКО-Страхование»
ТК Звезда00:02
Центробанк: ПАО «АСКО-Страхование» потерял лицензию на страхование
Телеканал 360°23:56
ЦБ отозвал лицензию у «АСКО-Страхование»
РБК23:52

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