Джикия хочет получать в клубе сумму в районе 3 миллиона евро, что на полмиллиона меньше, чем у полузащитника Романа Зобнина, зарабатывающего больше всех в команде согласно обнародованной в сети зарплатной ведомости «красно-белых».
Посольство РФ в США назвало голословными слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который счел "примером дезинформации" со стороны Москвы сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender у побережья Крыма.
После продажи доля Юмашевой в En+ снизилась с 5,19 до 2,58%, доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличилась до 12,3%. 23 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что за часть доли Юмашевой фонд готов заплатить $200 млн.