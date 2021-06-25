Джикия хочет получать 3 млн евро в год по новому контракту со «Спартаком»

Джикия хочет получать в клубе сумму в районе 3 миллиона евро, что на полмиллиона меньше, чем у полузащитника Романа Зобнина, зарабатывающего больше всех в команде согласно обнародованной в сети зарплатной ведомости «красно-белых».