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ЦБ отозвал лицензию у Актив-банка из топ-200

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Актив-банка (г. Саранск). По величине активов кредитная организация занимала 192 место в банковской системе РФ.В источнике

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ЦБ отозвал лицензию у Актив-банка из топ-200

Коммерсантъ01:47

Банк России отозвал лицензию у Актив банка

ТАСС01:33

ЦБ отозвал лицензию у Актив Банка

RT на русском01:39

Центробанк отобрал лицензию у российского банка

URA.Ru01:38

Банк России отозвал лицензию у «Актив Банка»

ПРАЙМ01:37

ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

РБК01:40

ЦБ РФ отозвал лицензию у Актив банка

Интерфакс01:32
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Metaratings23 июня в 06:02

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