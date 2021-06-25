Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Актив-банка (г. Саранск). По величине активов кредитная организация занимала 192-е место в банковской системе РФ.

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