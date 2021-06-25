КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у Актив-банка из топ-200Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Актив-банка (г. Саранск). По величине активов кредитная организация занимала 192-е место в банковской системе РФ.В источникеFrank MediaFrank MediaНациональная служба новостейФАНRT на русскомНовый ДеньПятый каналНародные новостиЭкономика сегодняТелеканал 360°РБКИзвестияГлавный региональныйПодробнее о событииЦБ отозвал лицензию у еще одного банкаLenta.ru02:25Банк России отозвал лицензию у Актив банкаТАСС02:22ЦБ РФ отозвал лицензию у Актив банкаИнтерфакс01:32ЦБ отозвал лицензию у Актив-банка из топ-200Коммерсантъ01:47ЦБ отозвал лицензию у Актив БанкаRT на русском01:39Банк России отозвал лицензию у «Актив Банка»ПРАЙМ01:37ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотниРБК02:00Показать ещёОценить16Поделиться