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ЦБ отозвал лицензию у Актив-банка из топ-200

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Актив-банка (г. Саранск). По величине активов кредитная организация занимала 192-е место в банковской системе РФ.В источнике

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ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Lenta.ru02:25

Банк России отозвал лицензию у Актив банка

ТАСС02:22

ЦБ РФ отозвал лицензию у Актив банка

Интерфакс01:32

ЦБ отозвал лицензию у Актив-банка из топ-200

Коммерсантъ01:47

ЦБ отозвал лицензию у Актив Банка

RT на русском01:39

Банк России отозвал лицензию у «Актив Банка»

ПРАЙМ01:37

ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

РБК02:00
Интересное

В поликлиниках Москвы открыли 19 новых пунктов COVID-вакцинации

Московские власти продлили время работы всех пунктов вакцинации от COVID до 22:00 и открыли 19 новых, таким образом их общее количество достигло 119, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс00:54