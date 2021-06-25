Противники белорусского государства пытаются сломать православие в республике, объявить автокефалию Белорусской православной церкви, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с духовенством в Жировичском мужском монастыре, сообщила пресс-служба главы государства.
В эфире завязался спор между врачом общей практики, обладателем статуса "Московский врач" Денисом Прокофьевым, поддерживающим обязательную вакцинацию, и доктором медицинских наук Владиславом Шафалиновым, который выступает против такого предложения.
Власти Белоруссии перевели под домашний арест россиянку Софью Сапегу, которую задержали в Минске 23 мая вместе с Романом Протасевичем, создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.