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ЦБ отозвал лицензию у Актив-банка из топ-200

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Актив-банка (г. Саранск). По величине активов кредитная организация занимала 192-е место в банковской системе РФ.В источнике

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Банк России отозвал лицензию у Актив банка

ТАСС03:37

Банк России отозвал лицензию у «Актив Банка»

ПРАЙМ01:37

ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

РБК02:00

ЦБ отозвал лицензию у Актив-банка из топ-200

Коммерсантъ01:47

ЦБ отозвал лицензию у Актив Банка

RT на русском01:39

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Lenta.ru02:25

ЦБ РФ отозвал лицензию у Актив банка

Интерфакс01:32
Интересное

Курорты Краснодарского края с 1 августа перестанут пускать отдыхающих без прививки

Осложнившаяся эпидемиологическая обстановка побуждает регионы вводить новые ограничения: так, власти Кубани вынуждены в разгар сезона ужесточить правила приема гостей.
Первый каналвчера в 11:05

Лукашенко заявил об угрозе навязать автокефалию Белорусской православной церкви

Противники белорусского государства пытаются сломать православие в республике, объявить автокефалию Белорусской православной церкви, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с духовенством в Жировичском мужском монастыре, сообщила пресс-служба главы государства.
ТАСС05:38

Сторонников обязательной вакцинации заставили услышать другую правду

В эфире завязался спор между врачом общей практики, обладателем статуса "Московский врач" Денисом Прокофьевым, поддерживающим обязательную вакцинацию, и доктором медицинских наук Владиславом Шафалиновым, который выступает против такого предложения.
Царьград05:39

Задержанную в Белоруссии россиянку Сапегу перевели под домашний арест

Власти Белоруссии перевели под домашний арест россиянку Софью Сапегу, которую задержали в Минске 23 мая вместе с Романом Протасевичем, создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.
RT на русском04:15

Виновные в убийстве девушки при продаже машины на Урале получили сроки от 17 до 20 лет

Свердловский областной суд признал троих жителей Челябинской области виновными в убийстве Ксении Каторгиной во время продажи автомобиля в Екатеринбурге осенью 2019 года, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС04:43