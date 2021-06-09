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ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

Банк России с 9 июня отозвал лицензию на проведение банковских операций у петербургского Банка энергетического машиностроения (ПАО "Энергомашбанк"), сообщила пресс-служба регулятора.
Интерфакс
Банк полностью утратил собственные средства, реализовывал высокорисковую бизнес-модель и нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.
РБК
ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление Энергомашбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
ПРАЙМ
По величине активов кредитная организация занимала 145-е место в банковской системе Российской Федерации.
RT на русском

Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

РИА Новости02:42

ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

РБК02:17

ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка

Взгляд.ру01:43

Центробанк отозвал лицензию у Энергомашбанка

Известия02:03

Банк России отозвал лицензию у Энергомашбанка

ТАСС01:56

ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

Интерфакс01:52

Центробанк отозвал лицензию у Энергомашбанка

RT на русском02:06
Интересное

Минобороны Великобритании расследует инцидент с пьяными солдатами в Эстонии

Эстонская полиция в минувшие выходные высадила из поезда и задержала шестерых пьяных британских солдат в 30 км от российской границы около города Йыгева за хулиганское агрессивное поведение, пишет The Mirror.
Газета.Ru7 июня в 11:17