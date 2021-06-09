ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
Банк России с 9 июня отозвал лицензию на проведение банковских операций у петербургского Банка энергетического машиностроения (ПАО "Энергомашбанк"), сообщила пресс-служба регулятора.
Банк полностью утратил собственные средства, реализовывал высокорисковую бизнес-модель и нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.
ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление Энергомашбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
По величине активов кредитная организация занимала 145-е место в банковской системе Российской Федерации.