КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у КС Банка из второй сотниЦентробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского КС Банка, сообщается на сайте регулятора.КоммерсантъПо величине активов кредитная организация занимала 176 место в банковской системе Российской Федерации.Finam.RuЦБ добавил, что КС Банк искусственно улучшал финансовые показатели и скрывал свое реальное финансовое положение, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.ИзвестияВ КС Банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.Finam.RuЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваИА Красная ВеснаRT на русскомГазета.RuУтроNewsИзвестияНациональная служба новостейREGNUMЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаТелеканал 360°РБКМордовМедиаA42.RUНТВDixiNewsПодробнее о событииЦБ отозвал лицензию у «КС Банка»Российская газета02:00Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КС Банк»ПРАЙМ02:18ЦБ отозвал лицензию у КС БАНКАИзвестия Мордовии02:08Центробанк отозвал лицензию у проработавшего почти 30 лет банкаLenta.ru02:03ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотниРБК02:33ЦБ отозвал лицензию у КС Банка из второй сотниКоммерсантъ01:53ЦБ отозвал лицензию у КС БанкаRT на русском01:50Показать ещёОценить67Поделиться