КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у КС Банка из второй сотниЦентробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского КС Банка, сообщается на сайте регулятора.КоммерсантъПо величине активов кредитная организация занимала 176-е место в банковской системе РФ.ФинмаркетРегулятор отмечает, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.ИнтерфаксВ КС Банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.Finam.RuЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВВечерняя МоскваИА Красная ВеснаRT на русскомНародные новостиГазета.RuФАНУтроNewsИзвестияПолитРоссияREGNUMЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаСтолица СРБКМордовМедиаA42.RUПодробнее о событииЦБ с 6 августа отозвал лицензию у саранского «КС Банка», входящего во вторую сотнюРИА Новости03:52ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотниРБК02:33Центробанк отозвал лицензию у проработавшего почти 30 лет банкаLenta.ru02:03ЦБ отозвал лицензию у КС БАНКАИзвестия Мордовии02:08Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КС Банк»ПРАЙМ02:18ЦБ отозвал лицензию у саранского КС банкаТАСС02:02ЦБ отозвал лицензию у КС БанкаRT на русском01:50Показать ещёОценить108Поделиться