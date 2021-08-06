Белорусская чемпионка мира: ОИ-2020 показывают — спорта в стране нет. Он будет умирать

Чемпионка мира 2011 года по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр белоруска Александра Герасименя заявила, что Олимпиада-2020 в Токио показала: спорта в Беларуси нет.