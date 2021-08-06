Российский ресурс «Китайские автомобили» полагает, что речь идет о новом кроссе, который включат в модельный ряд Tiggo 4, на рынке Китая — Tiggo 5x.Ранее появилась информация, что кросс-купе станет совершенно новой моделью, ориентированной на молодежную аудиторию.
Научный проект Института археологии РАН «Домонгольские росписи Новгорода: археологический контекст и естественно-научные исследования (фрески Георгиевского собора Юрьева монастыря из раскопок 2013–2020 годов)» начался в Великом Новгороде на средства гранта правительства страны.