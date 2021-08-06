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ЦБ отозвал лицензию у КС Банка из второй сотни

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского КС Банка, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ
По величине активов кредитная организация занимала 176-е место в банковской системе РФ.
Финмаркет
Регулятор отмечает, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
Интерфакс
В КС Банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Finam.Ru

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ЦБ отозвал лицензию у КС Банка

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ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

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ЦБ отозвал лицензию у КС Банка из второй сотни

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