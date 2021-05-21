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ЦБ отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у НКО (небанковская кредитная организация) «Краснодарский краевой расчетный центр», которая помогала онлайн-казино и букмекерам. Об этом говорится на сайте регулятора.В источнике
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С чего всё началось

«НКО "Красноярский краевой расчетный центр" допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,— сообщается на сайте
 регулятора.

Подробнее о событии

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Центробанк России отозвал лицензию у красноярской кредитной организации

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ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

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ЦБ отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

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Банк России отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

ПРАЙМ21:57

ЦБ отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

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Центробанк отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

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