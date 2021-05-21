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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у НКО (небанковская кредитная организация) «Краснодарский краевой расчетный центр», которая помогала онлайн-казино и букмекерам. Об этом говорится на сайте регулятора.В источнике
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С чего всё началось

«НКО Красноярский краевой расчетный центр допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,— сообщается на сайте
 регулятора.

Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у НКО «Краснодарский краевой расчетный центр»

ТАСС21:44

ЦБ отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

РБК22:53

Банк России отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

Эхо Москвы22:06

Банк России отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

ПРАЙМ21:57

ЦБ отозвал лицензию у Красноярского краевого расчётного центра

RT на русском23:15

Центробанк отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

РИА Новости21:42

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

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