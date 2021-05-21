В Индии могут увеличить производство лекарств от «черной плесени» — NDTV

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция" По информации телеканала, совет дал рекомендацию о начале выпуска дополнительного количества данного лекарственного препарата на предприятиях индийских фармацевтических компаний и предложил им спустя полгода представить данные о фармакокинетических исследованиях на животных.