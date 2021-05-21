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ЦБ отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

Центробанк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Красноярский краевой расчетный центр».
ФАН
По данным ЦБ, организация проводила расчеты между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Российская газета
По величине активов кредитная организация занимала 367-е место в банковской системе России.
РБК
В НКО назначена временная администрация от ЦБ.
РБК
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С чего всё началось

«НКО "Красноярский краевой расчетный центр" допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,— сообщается на сайте
 регулятора.

Подробнее о событии

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ТАСС21:44

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

Коммерсантъ22:10

Банк России отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

ПРАЙМ21:57

ЦБ отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

РБК22:53

Центробанк отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»

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