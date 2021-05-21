ЦБ отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»
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Банк России отозвал лицензию на банковские операции у НКО (небанковская кредитная организация) «Краснодарский краевой расчетный центр», которая помогала онлайн-казино и букмекерам. Об этом говорится на сайте регулятора.В источнике
С чего всё началось
«НКО "Красноярский краевой расчетный центр" допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,— сообщается на сайте
регулятора.