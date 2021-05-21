Сборная России сыграет на мировом первенстве в Риге без своих козырей из НХЛ

Сборная России сыграет на мировом первенстве в Риге без своих козырей из НХЛ Сегодня хоккейная сборная России матчем с чехами открывает выступление на чемпионате мира в Риге, который не похож на большинство предыдущих чемпионатов.