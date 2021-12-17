Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум» за проведение расчетов между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
НКО не является участником системы страхования вкладов, в организации будет назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Госдума проведет служебное расследование обстоятельств ситуации с отклонением Совфедом закона об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.