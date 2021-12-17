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ЦБ отозвал лицензию у НКО «Премиум» за операции с онлайн-казино

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум» за проведение расчетов между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Ведомости
Как сообщает
 регулятор, в частности, НКО совершала непрозрачные операции, которые были направлены на расчеты между физическими лицами, букмекерскими конторами и онлайн-казино.
Коммерсантъ
По величине активов кредитная организация занимала 359-е место в банковской системе России.
RT на русском
НКО не является участником системы страхования вкладов, в организации будет назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
РИА Новости

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ЦБ отозвал лицензию у НКО «Премиум» за операции с онлайн-казино
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