Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум» за проведение расчетов между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
НКО не является участником системы страхования вкладов, в организации будет назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
В Государственной Думе проведут служебное расследование из-за закона об образовательных онлайн-платформах, который был отклонен Советом Федерации и вызвал критику со стороны спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова и его заместителя.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что на теплоэлектростанциях (ТЭС) страны сейчас остается критически низкий запас топлива, нескольким регионам грозит отключение отопления, передает "Коммерсантъ".