ЦБ России отозвал банковскую лицензию у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) РИБ. Регулятор заявил, что РНКО РИБ специализировалась на операциях с нелегальными онлайн-казино и букмекерами. Организация занимает 355-е место в банковской системе России по величине активов.

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С чего всё началось Данное решение было принято в связи с тем, что Геобанк полностью утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. RT на русском 01:40