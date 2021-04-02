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Коммерсантъ

ЦБ отозвал лицензию у РНКО РИБ

ЦБ России отозвал банковскую лицензию у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) РИБ. Регулятор заявил, что РНКО РИБ специализировалась на операциях с нелегальными онлайн-казино и букмекерами. Организация занимает 355-е место в банковской системе России по величине активов.В источнике
С чего всё началось
Данное решение было принято
 в связи с тем, что Геобанк полностью утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

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