ЦБ отозвал лицензию у РНКО РИБ
ЦБ России отозвал банковскую лицензию у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) РИБ. Регулятор заявил, что РНКО РИБ специализировалась на операциях с нелегальными онлайн-казино и букмекерами. Организация занимает 355-е место в банковской системе России по величине активов.В источнике
С чего всё началось
Данное решение было принято
в связи с тем, что Геобанк полностью утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.