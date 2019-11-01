Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.

Армия и оружие Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии По данным СМИ, Белград опасается, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию, так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что российскому самолету было разрешено доставить С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» через территорию страны.

Общество Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика Шестилетний мальчик, убитый накануне в детском саду в Нарьян -Маре, был не единственным ребенком в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Ненецкого автономного округа.

Политика Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.

Политика Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях «Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.

Происшествия Насиловавший детей водитель желтого Hummer получил 17 лет «строгача» Скандально известного владельца желтого «Хаммера» из Петербурга Игоря Смирнова осудили на 17 лет колонии за изготовление детской порнографии и сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Общество Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.

Происшествия В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".

Общество Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.

Происшествия Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

Игры В Epic Games Store появятся отзывы критиков Отзывы покупателей в EGS не появятся — компания не хочет, чтобы пользователи массово занижали оценки играм в ее магазине.

Экономика Цены на аренду жилья в России выросли на 27% Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.

Космос В Солнечной системе найдена шестая карликовая планета Астрономы обнаружили в Солнечной системе астероид Гигея, который отвечает всем параметрам для того, чтобы признать его карликовой планетой.

Экономика Минфин объяснил изменение условий налогообложения богатых россиян Об изменении условий налогообложения богатых россиян стало известно в начале октября.

Общество Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Политика Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов» Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.

Космос На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP), печь Zero G Oven будет доставлена на МКС на борту грузового корабля Sygnus.

Политика Дональд Трамп отказался от регистрации в Нью-Йорке Президент Америки Дональд Трамп решил изменить место проживания, отказавшись от регистрации в Нью-Йорке.

Происшествия Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".

Армия и оружие Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.

Транспорт Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.