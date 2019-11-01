Экономика
REGNUMЦентробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
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Армия и оружие
Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии
По данным СМИ, Белград опасается, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию, так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что российскому самолету было разрешено доставить С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» через территорию страны.
Взгляд.ру 07:32
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:59
Происшествия
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Шестилетний мальчик, убитый накануне в детском саду в Нарьян -Маре, был не единственным ребенком в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Ненецкого автономного округа.
Радио Sputnik 05:17
Политика
Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.
Газета.Ru 08:03
Политика
Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях
«Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.
РБК 07:51
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Происшествия
Насиловавший детей водитель желтого Hummer получил 17 лет «строгача»
Скандально известного владельца желтого «Хаммера» из Петербурга Игоря Смирнова осудили на 17 лет колонии за изготовление детской порнографии и сексуальное насилие над несовершеннолетними.
Мойка78 07:07
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
REGNUM вчера в 17:17
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Происшествия
В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье
В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
РИА Новости 06:50
Общество
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Игры
В Epic Games Store появятся отзывы критиков
Отзывы покупателей в EGS не появятся — компания не хочет, чтобы пользователи массово занижали оценки играм в ее магазине.
CyberSport.ru 03:02
Экономика
Цены на аренду жилья в России выросли на 27%
Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru вчера в 20:00
Космос
NASA опубликовало фото похожей на тыкву для Хэллоуина туманности
Rambler News Service вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Космос
В Солнечной системе найдена шестая карликовая планета
Астрономы обнаружили в Солнечной системе астероид Гигея, который отвечает всем параметрам для того, чтобы признать его карликовой планетой.
Восток-Медиа 29 октября в 11:54
Экономика
Минфин объяснил изменение условий налогообложения богатых россиян
Об изменении условий налогообложения богатых россиян стало известно в начале октября.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском 05:53
Космос
На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки
Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP), печь Zero G Oven будет доставлена на МКС на борту грузового корабля Sygnus.
ТАСС 01:49
Политика
Дональд Трамп отказался от регистрации в Нью-Йорке
Президент Америки Дональд Трамп решил изменить место проживания, отказавшись от регистрации в Нью-Йорке.
Экономика сегодня 03:12
Происшествия
Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила свой видеосервис Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.
РБК 08:10