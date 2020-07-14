с чего всё началось

Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". По величине активов он занимал 416 место в банковской системе России.

Политика Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии "В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Общество Одного человека задержали на митинге в защиту Фургала в Хабаровске Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в защиту губернатора Сергея Фургала.

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Общество Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».

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Технологии Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих Компания Mail.ru Group объявила о запуске платформы "Диктор" на основе искусственного интеллекта, которая позволяет "в несколько кликов создавать новостные и репортажные видео студийного качества". 7

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