Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
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Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Экономика
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Политика
Конгресс запретил Трампу начинать войну с Ираном
Поправку к военному бюджету на 2021 финансовый год, которая запрещает выделение денег на ведение боевых действий против Ирана, начатых без одобрения американских законодателей, одобрил Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.
ИА Красная Весна 16:31
Происшествия
Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном
Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
РБК 16:38
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса
Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 07:15
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Происшествия
Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы
Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
ТАСС 07:41
Общество
Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах
13 июля пользователи твиттера рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны журналистов разных СМИ, в том числе Павла Лобкова, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова.
Дождь 08:47
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Политика
Мурашко провел рабочую встречу с послом США в РФ Джоном Салливаном
Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном по вопросам актуальной эпидемиологической ситуации, сложившейся в РФ и США.
Известия 17:00
Футбол
Фарфан продлил контракт с «Локомотивом» до конца 2020 года
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан достиг соглашения с клубом о продлении контракта на полгода, сообщает перуанский портал Libero.По информации источника, 35-летний форвард может остаться в "Локо" в следующему году в зависимости от результатов.
Soccer.ru 15:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
Футбол
«Челси» одержал победу над «Норвичем» в 36-м туре АПЛ
RT на русском 17:11
Политика
США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов
Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс 16:39
Армия и оружие
В Донецке при обстреле пострадали женщина и ребенок, сообщили в ДНР
Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела окраин Донецка со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 14:21
Общество
Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии
В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra вчера в 12:57
Политика
Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу
RT на русском 14:13
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Космос
Астрономы открыли во Вселенной неизвестный ранее источник углерода
TV BRICS 11 июля в 08:16
Наука
Летучие мыши не болеют вирусами, которые переносят
Уже доказао, что летучие мыши переносят множество опасных болезней, например вирус Эболы, бешество, а также штамм вируса SARS-CoV-2.
Сайт интересных новостей 11 июля в 19:59
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам
В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.
Российская газета 10:20
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa вчера в 04:42
Политика
Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru 11:28
Фигурное катание
Косторная заявила о намерении завершить карьеру через два сезона
Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась планами на будущее, заявив о намерении завершить карьеру после Олимпийских игр — 2022.
RT на русском 14:55