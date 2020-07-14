с чего всё началось

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Общество Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. 6

Экономика Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.

Политика Конгресс запретил Трампу начинать войну с Ираном Поправку к военному бюджету на 2021 финансовый год, которая запрещает выделение денег на ведение боевых действий против Ирана, начатых без одобрения американских законодателей, одобрил Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. 2

Происшествия Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале. 6

Происшествия Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области. 7

Общество Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова. 291

Кино Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер» На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли. 23

Общество Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах 13 июля пользователи твиттера рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны журналистов разных СМИ, в том числе Павла Лобкова, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова. 407

Политика Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. 143

Политика Мурашко провел рабочую встречу с послом США в РФ Джоном Салливаном Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном по вопросам актуальной эпидемиологической ситуации, сложившейся в РФ и США.

Футбол Фарфан продлил контракт с «Локомотивом» до конца 2020 года Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан достиг соглашения с клубом о продлении контракта на полгода, сообщает перуанский портал Libero.По информации источника, 35-летний форвард может остаться в "Локо" в следующему году в зависимости от результатов.

Политика США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.

Армия и оружие В Донецке при обстреле пострадали женщина и ребенок, сообщили в ДНР Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела окраин Донецка со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Общество Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».

Космос Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили. 20

Шоу-бизнес Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь). 16

Здоровье Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.

Здоровье Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом. 1,1K