с чего всё началось

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Футбол Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги. 2

Гаджеты Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android Известно, что Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI, а также Xiaomi Mi A3 входит в программу Android One. 12

Общество В Минске проходит акция несогласных с итогами регистрации кандидатов в президенты Стихийная акция солидарности проходит в центре Минска после того, как Центризбирком Белоруссии отказал во вторник в регистрации в качестве кандидатов в президенты главным оппозиционерам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Шоу-бизнес Подруга Юлии Началовой устроила фотосессию на ее могиле Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Подруга российской певицы Юлии Началовой, умершей более года назад, Елена Метлюк решила почтить память приятельницы и устроила фотосессию на ее могиле. 1

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 643

Политика Помощник президента США заявил, что весь мир с ними и против Huawei Заявление о международной поддержке американской политики в отношении китайской корпорации Huawei сделал 14 июля советник Дональда Трампа Роберт О’Брайен в двух последовательных сообщениях на официальной Twitter-странице Совета национальной безопасности при президенте США.

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 276

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,3K

Космос SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. 10

Футбол ЦСКА заинтересован в услугах испанского форварда Тони Мартинеса Согласно информации портала Bobsoccer, ЦСКА интересуется усугами нападающего португальского клуба «Фамаликан» Тони Мартинесом.