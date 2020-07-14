Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении
 регулятора.
ТАССвчера в 22:20

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ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

РБК01:19

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RT на русскомвчера в 22:33

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

РИА Новостивчера в 22:16
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