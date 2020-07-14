Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
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Названо условие для возвращения Кокорина в «Зенит»
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CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Британские исследователи, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
Evo-rus.com вчера в 01:40
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Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
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Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android
Известно, что Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI, а также Xiaomi Mi A3 входит в программу Android One.
ToDay News Ufa 06:15
Общество
В Минске проходит акция несогласных с итогами регистрации кандидатов в президенты
Стихийная акция солидарности проходит в центре Минска после того, как Центризбирком Белоруссии отказал во вторник в регистрации в качестве кандидатов в президенты главным оппозиционерам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.
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Путин и Эрдоган обсудили возрождение турпотока между Россией и Турцией
В ходе телефонных переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана президенты двух стран обсудили возможное возрождение туризма.
Про.Тонкости 07:15
Шоу-бизнес
Подруга Юлии Началовой устроила фотосессию на ее могиле
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Подруга российской певицы Юлии Началовой, умершей более года назад, Елена Метлюк решила почтить память приятельницы и устроила фотосессию на ее могиле.
РЕН ТВ 07:22
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Политика
Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
RT на русском 12:41
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Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Российская газета 07:28
Политика
Помощник президента США заявил, что весь мир с ними и против Huawei
Заявление о международной поддержке американской политики в отношении китайской корпорации Huawei сделал 14 июля советник Дональда Трампа Роберт О’Брайен в двух последовательных сообщениях на официальной Twitter-странице Совета национальной безопасности при президенте США.
ИА Красная Весна 14:15
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол
В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Украина рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 12:26
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Космос
SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink
Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Эхо Москвы 12 июля в 00:09
Футбол
ЦСКА заинтересован в услугах испанского форварда Тони Мартинеса
Согласно информации портала Bobsoccer, ЦСКА интересуется усугами нападающего португальского клуба «Фамаликан» Тони Мартинесом.
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Общество
Рябцева обвинила депутата Яшина в сексуальном насилии
NewInform 08:19
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
Гаджеты
Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом приехал в Россию
Компания Realme объявила о скором начале продаж смартфона Realme X3 SuperZoom в России.
iXBT.com 09:59
Шоу-бизнес
Постаревшая Голубкина показала располневшую фигуру
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Футбол
«Челси» — «Норвич»: составы команд на матч 36-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Норвич Сити» на матч 36-го тура английской Премьер-лиги.
Чемпионат 14:22
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
Evo-rus.com 06:37
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Общество
В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы
В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
Вечерний курьер 14:14