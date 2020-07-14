с чего всё началось

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Шоу-бизнес В Сети высмеяли новые фото Семенович Певица и телеведущая Анна Семенович порадовала новыми снимками подписчиков на своей странице в Instagram. Но в Сети высмеяли фото звезды. 1

Технологии Эксперты рассказали, как обезопасить свой мобильный банк от мошенников Обезопасить свой мобильный банк и средства на счетах от киберпреступников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдении правил цифровой гигиены.

Футбол «Аталанта» разгромила «Брешию» в домашнем матче Серии А «Аталанта» продлила свою беспроигрышную серию, разгромив дома «Брешию» со счетом 6:2 в матче 33 тура Серии А. Уже на второй минуте хозяева открыли счет.

Авто Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos Накануне на портале "Росстандарта" появилась информация об отзыве 5 128 вседорожников Seltos, которые сошли с конвейера в декабре 2019 года, а также в период с января по июнь 2020 года. 28

Общество «Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа». 168

Политика Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3% Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года. 354

Наука Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания. 15

Здоровье Путин усилит программу профилактики йододефицита для борьбы с раком Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академиком РАН Иваном Дедовым.

Футбол Халк сообщил о решении покинуть Китай по окончании контракта Нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Халк сообщил, что принял решение покинуть клуб после окончания контракта, который истекает в декабре этого года.

Экономика Китай приготовился к тяжелым временам Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 43

Политика Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР. 6

Космос Астрономы обнаружили на небе гигантскую Стену Южного полюса Астрономы обнаружили за сверхскоплением Ланиакея гигантскую нитевидную структуру, получившую название Стена Южного полюса, сообщается в статье в журнале Astrophysical Journal. 23

Происшествия Пожар на американском корабле: провалилась палуба, треснул корпус На десантном корабле ВМФ США USS Bonhomme Richard провалилась взлетная палуба, а в корпусе появились трещины, из которых идет густой дым. 3

Политика Трамп назвал демонстрацию флага конфедератов вопросом свободы слова Президент США Дональд Трамп заявил, что демонстрация флага, под которым солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США (1861-1865) сражались за сохранение рабства, является вопросом свободы слова.