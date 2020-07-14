Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении
 регулятора.
ТАССвчера в 22:20

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ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

РБК01:19

Очередной банк лишился лицензии ЦБ

Lenta.ruвчера в 23:03

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РИА Новостивчера в 22:16

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ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

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ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

RT на русскомвчера в 22:33

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

ТАССвчера в 22:59
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Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге

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Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю

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Общество

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С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
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Общество

Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями

Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
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Футбол

В Румынии вратарь отбил два пенальти и был удален с поля

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Политика

Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru 23:11
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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Обнаружена звезда, пережившая взрыв уникальной сверхновой

Используя космический телескоп «Hubble», ученые также идентифицировали углерод, натрий и алюминий в атмосфере белого карлика, которые образуются в ходе первых термоядерных реакций сверхновой.
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Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
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Киберспорт

Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2

С обновлением, вышедшим в ночь на 15 июля, в Dota 2 стал доступен кооперативный режим «Лабиринт Аганима».
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Происшествия

В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек

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Общество

«Касперский» выявил всплеск мошеннических сайтов с предложением соцвыплат

В «Касперском» отдельно подчеркнули, что особенно бурно растет количество мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат от имени вымышленных фондов.
РБК 22:02
Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса

Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 07:15
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Политика

Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей.
Невские Новости вчера в 13:21
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Футбол

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Контракт Мартинеса с "Фамаликау" рассчитан до конца 2022 года.
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В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
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Политика

Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru 11:28
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Шоу-бизнес

Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта

Российский продюсер Максим Фадеев рассказал о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса.
OAnews вчера в 23:26
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

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Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
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Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

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«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров

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Полиция изъяла у жителя Иркутска более 5 кг наркотиков

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Пятый эпизод «Звездных войн» стал лидером проката в США

РИА Новости вчера в 14:03
Футбол

Фарфан поддержал призыв Сёмина об отставке Кикнадзе

Форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк посту бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 06:02
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