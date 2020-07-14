Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
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Футбол
Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге
Форвард «Барселоны» Луис Суарес признал, что победа каталонцев в Ла Лиге-2019/20 практически нереальна.
Sport24.ru 20:21
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
Политика
Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю
Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
Страна Советов on-line 08:00
Общество
ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты
Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
Общество
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa 16:15
Общество
Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями
Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
РБК 21:09
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru 23:11
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Космос
Обнаружена звезда, пережившая взрыв уникальной сверхновой
Используя космический телескоп «Hubble», ученые также идентифицировали углерод, натрий и алюминий в атмосфере белого карлика, которые образуются в ходе первых термоядерных реакций сверхновой.
Ин-спейс.ру 19:00
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
С обновлением, вышедшим в ночь на 15 июля, в Dota 2 стал доступен кооперативный режим «Лабиринт Аганима».
Dota2.ru 19:09
Происшествия
В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек
Коммерсантъ 20:58
Общество
«Касперский» выявил всплеск мошеннических сайтов с предложением соцвыплат
В «Касперском» отдельно подчеркнули, что особенно бурно растет количество мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат от имени вымышленных фондов.
РБК 22:02
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса
Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 07:15
Политика
Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей.
Невские Новости вчера в 13:21
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Фамаликау» Мартинесом
Контракт Мартинеса с "Фамаликау" рассчитан до конца 2022 года.
Soccer.ru 12:02
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Политика
Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru 11:28
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Российский продюсер Максим Фадеев рассказал о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса.
OAnews вчера в 23:26
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM 22:50
Происшествия
Полиция изъяла у жителя Иркутска более 5 кг наркотиков
Интерфакс - Россия 23:17
Кино
Пятый эпизод «Звездных войн» стал лидером проката в США
РИА Новости вчера в 14:03
Футбол
Фарфан поддержал призыв Сёмина об отставке Кикнадзе
Форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк посту бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 06:02