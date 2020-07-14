с чего всё началось

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Политика Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС. 22

Общество Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах. 3

Политика Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга» Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. 51

Космос Обнаружена звезда, пережившая взрыв уникальной сверхновой Используя космический телескоп «Hubble», ученые также идентифицировали углерод, натрий и алюминий в атмосфере белого карлика, которые образуются в ходе первых термоядерных реакций сверхновой.

Футбол Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги. 3

Киберспорт Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2 С обновлением, вышедшим в ночь на 15 июля, в Dota 2 стал доступен кооперативный режим «Лабиринт Аганима».

Общество «Касперский» выявил всплеск мошеннических сайтов с предложением соцвыплат В «Касперском» отдельно подчеркнули, что особенно бурно растет количество мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат от имени вымышленных фондов.

Общество Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова. 319

Политика Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей. 103

Футбол ЦСКА интересуется нападающим «Фамаликау» Мартинесом Контракт Мартинеса с "Фамаликау" рассчитан до конца 2022 года.

Политика В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство. 41

Политика Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы. 449

Шоу-бизнес Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь). 18