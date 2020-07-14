с чего всё началось

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ "Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев. 32

Культура Тест RT на знание русской литературы Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю и главные произведения русской литературы.

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. 33

Спорт «Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье погибшего футболиста Самохвалова Татьяна Терехова, мать футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, умершего в апреле во время индивидуальной тренировки, рассказала о недостаточной помощи со стороны клуба.

Технологии Приложение Spotify стало доступно для российских пользователей Онлайн-сервис потокового аудио Spotify стал доступен для скачивания российским пользователям смартфонов на системах Android и iOS.

Происшествия В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган» Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 8

Здоровье Вторая волна может убить 120 тысяч британцев Британские эксперты Академии медицинских наук сделали некие вычисления, которые привели к выводу, что Великобритания во время второй волны пандемии коронавируса может потерять порядка 120 000 людей. 3

Общество Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил чиновников премии за орфографические ошибки, отметив, что такие нарушения недопустимы в официальной переписке. 30

Общество В КПРФ собрались спонсировать Грудинина за деньги россиян. Документ Партия КПРФ организовала сбор средств для помощи ЗАО «Совхоз имени Ленина», который принадлежит миллиардеру Павлу Грудинину.

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 482

Шоу-бизнес Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской Популярный блогер и телеведущая Айза Анохина рассказала, что хотела бы обрести опыт в ведении серьезной телепередачи, однако отказалась от участия в одном перспективном проекте. 15

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 962

Футбол РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский ЦСКА по итогам матча чемпионата России с казанским "Рубином" на 350 тысяч рублей за различные нарушения, сообщается на официальном сайте РФС.

Общество На улицы затопленного Краснодара вышла водооткачивающая техника Последствия сильного дождя в Краснодаре пытается ликвидировать 20 водооткачивающих машин и 8 мотопомп.