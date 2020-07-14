Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
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Общество
В Балакове из-за урагана 52000 жителей осталось без электроэнергии
Balakovo24.ru 09:32
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Культура
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RT на русском вчера в 05:10
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Спорт
«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье погибшего футболиста Самохвалова
Татьяна Терехова, мать футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, умершего в апреле во время индивидуальной тренировки, рассказала о недостаточной помощи со стороны клуба.
RT на русском 10:54
Здоровье
241 коронавирусный пациент в Ивановской области нуждается в кислороде
В стационарах Ивановской области в настоящее время остаются 626 коронавирусных больных.
ivDay.ru 09:40
Технологии
Приложение Spotify стало доступно для российских пользователей
Онлайн-сервис потокового аудио Spotify стал доступен для скачивания российским пользователям смартфонов на системах Android и iOS.
Экономика сегодня 10:52
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
Происшествия
В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган»
Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
REGNUM 08:34
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
Lenta.ru вчера в 02:04
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Здоровье
Вторая волна может убить 120 тысяч британцев
Британские эксперты Академии медицинских наук сделали некие вычисления, которые привели к выводу, что Великобритания во время второй волны пандемии коронавируса может потерять порядка 120 000 людей.
ToDay News Ufa 07:58
Кино
Том Холланд показал «подготовку» к съемкам экранизации Uncharted
Многострадальная экранизация игры Uncharted, похоже, состоится.
Киноафиша России вчера в 04:16
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Кино
Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»
Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
Piter.tv 01:23
Общество
Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки
Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил чиновников премии за орфографические ошибки, отметив, что такие нарушения недопустимы в официальной переписке.
Известия 09:51
Общество
В КПРФ собрались спонсировать Грудинина за деньги россиян. Документ
Партия КПРФ организовала сбор средств для помощи ЗАО «Совхоз имени Ленина», который принадлежит миллиардеру Павлу Грудинину.
URA.Ru 11:16
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск 07:30
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Популярный блогер и телеведущая Айза Анохина рассказала, что хотела бы обрести опыт в ведении серьезной телепередачи, однако отказалась от участия в одном перспективном проекте.
Наша версия 09:22
Спорт
Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости вчера в 13:41
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Футбол
РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский ЦСКА по итогам матча чемпионата России с казанским "Рубином" на 350 тысяч рублей за различные нарушения, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 10:15
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Общество
На улицы затопленного Краснодара вышла водооткачивающая техника
Последствия сильного дождя в Краснодаре пытается ликвидировать 20 водооткачивающих машин и 8 мотопомп.
Югополис 07:08
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Здоровье
Количество «тяжелых» пациентов с COVID-19 продолжает расти в Приморье
По данным на 13 июля, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек — средняя форма COVID-19.
EastRussia 04:03