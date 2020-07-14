с чего всё началось

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Происшествия Житель Усть-Илимска пытался сдать ЕГЭ за своего родственника По версии следствия, 32-летний местный житель, которому для поступления в высшее учебное заведение требовалось набрать определенное количество баллов по профильной математике, попросил своего родственника, 28-летнего мужчину, пройти испытание вместо него.

Шоу-бизнес Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена. 6

Армия и оружие Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах. 2

Общество Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа Жители России в параметрах идеальной работы ставят на первое место высокую зарплату, затем идет стабильность и только потом хороший коллектив, говорится в сообщении сервиса подбора персонала "Работа.ру" и приложения для общения Viber, которое имеется в распоряжении РИА Новости. 1

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1K

Здоровье В Приморье увеличилось число тяжелых случаев заболевания коронавирусом Лечение еще проходят около 1,2 тыс. человек, всего в регионе зафиксировано 5174 случая заражения коронавирусом, за сутки выявлено 56 заболевших. 5

Армия и оружие Армения обвинила Азербайджан в попытке захвата опорного пункта В сообщении сказано, что с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении грубо нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергнув обстрелу позиции ВС Азербайджана из артиллерийских установок.

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 230

Шоу-бизнес Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет. 70

Политика Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3% Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года. 34

Общество Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35% Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня. 29

Авто На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada Запорожский автозавод пока не готов к серийной сборке автомобилей Lada, заявил пресс-секретаря компании «Укравто», куда входит ЗАЗ, Дмитрия Скляренко, 13 июля сообщает украинское издание «НВ Бизнес». 59

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление. 254

Шоу-бизнес Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь). 6

Происшествия В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.

Политика Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала. 13

Происшествия Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах. 141