Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Отозвать с 14 июля лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Акционерное общество "Народный банк Тувы, регистрационный номер Банка России 1309, дата регистрации 28 декабря 1990 года", - сказано в сообщении регулятора.РЕН ТВ22:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 23:23, Ашберн
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Shraibikus News 12:50
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет 17:13
Происшествия
Житель Усть-Илимска пытался сдать ЕГЭ за своего родственника
По версии следствия, 32-летний местный житель, которому для поступления в высшее учебное заведение требовалось набрать определенное количество баллов по профильной математике, попросил своего родственника, 28-летнего мужчину, пройти испытание вместо него.
Байкал24 23:06
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news 18:31
Армия и оружие
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
Общество
Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа
Жители России в параметрах идеальной работы ставят на первое место высокую зарплату, затем идет стабильность и только потом хороший коллектив, говорится в сообщении сервиса подбора персонала "Работа.ру" и приложения для общения Viber, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:20
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Общество
В Самарской области введен карантин по африканской чуме свиней
ГТРК Самара 11 июля в 11:08
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного
Загородный особняк, расположенный в закрытом поселке, после развода Прилучных достался Павлу.
StarHit.ru 22:00
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия 22:05
Здоровье
В Приморье увеличилось число тяжелых случаев заболевания коронавирусом
Лечение еще проходят около 1,2 тыс. человек, всего в регионе зафиксировано 5174 случая заражения коронавирусом, за сутки выявлено 56 заболевших.
Primpress.ru 22:05
Космос
Первый арабский аппарат к Марсу запустят 15 июля
Ожидается, что 1,5-тонный космический аппарат отправят к Марсу 15 июля.
Популярная механика 06:16
Армия и оружие
Армения обвинила Азербайджан в попытке захвата опорного пункта
В сообщении сказано, что с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении грубо нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергнув обстрелу позиции ВС Азербайджана из артиллерийских установок.
РЕН ТВ вчера в 10:15
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb вчера в 14:49
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
ТАСС 12:58
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
Известия 13:36
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
Запорожский автозавод пока не готов к серийной сборке автомобилей Lada, заявил пресс-секретаря компании «Укравто», куда входит ЗАЗ, Дмитрия Скляренко, 13 июля сообщает украинское издание «НВ Бизнес».
ИА Красная Весна 16:39
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 18:24
Здоровье
Доктор, это не лечится? Как кодируют от алкоголизма в России и почему это не работает
Реальные врачи-практики говорят о том, что для постановки диагноза «алкоголизм» недостаточно знать, сколько человек выпивает, — зависимость вырабатывается у каждого по-своему.
НГС.Кемерово 21:00
Экономика
Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
Происшествия
В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.
РИА Новости 23:00
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 21:36
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 18:24