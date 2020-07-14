Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.
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Экономика
Рынок российских акций завершил торги снижением индексов
Индекс МосБиржи снизился на 1,22% и по итогам основных торгов составил 2766,79 пункта. Индекс РТС опустился на 0,9% - до 1234,5 пункта.
Финмаркет 11:59
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Общество
CBS: США расширили перечень потенциально опасных санитайзеров
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения США расширило перечень потенциально опасных антисептиков для рук, содержащих метиловый спирт.
NewInform 23:05
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 21:36
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона
НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 15:15
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Происшествия
Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 15 июля
Телеканал Санкт-Петербург 07:37
Происшествия
В Хабаровском крае начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро
Следователи начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро Голое в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.
RT на русском 21:03
Армия и оружие
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия 22:05
Экономика
ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru 11:32
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Недвижимость
Однокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.
Коммерсантъ 18:18
Политика
Бежавшие из Уханя в США ученые обвиняют власти Китая в пандемии
В сокрытии информации Китай обвинил и разведывательный союз «Пять глаз», объединяющий представителей спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США.
URA.Ru вчера в 14:08
Гаджеты
Новые процессоры Intel Alder Lake-S останутся без поддержки AVX-512
Казалось бы, совсем недавно компания Intel представляла ультрасовременные процессоры десятого поколения.
Goroday.ru 11 июля в 08:26
Спорт
Главу РУСАДА подозревают в коррупции, аудит выявил финансовые недочеты
Ганус обвинения в свой адрес отрицает и намерен подать жалобу в суд, хотя аудит нашел нарушения финансовой деятельности агентства.
Газета.Ru 15:49
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Армия и оружие
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Армении и Азербайджану с призывом прекратить столкновения и начать деэскалацию конфликта.
ТАСС 22:05
Общество
Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа
Жители России в параметрах идеальной работы ставят на первое место высокую зарплату, затем идет стабильность и только потом хороший коллектив, говорится в сообщении сервиса подбора персонала "Работа.ру" и приложения для общения Viber, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:20
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
32CARS.ru 12:12
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет 17:13
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме
Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
Bimru.ru 07:08
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 10:34
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
Общество
В Томской области установили автора фотографий из местного морга
Rambler News Service 08:45