с чего всё началось

Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Общество В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.

Общество В России могут увеличить штрафы за превышение скорости Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.

Политика Трамп о торговой сделке: закончу с Китаем, возьмусь за Европу Заявление о намерении активизировать торговые переговоры с Европой после заключения торгового соглашения с Китаем сделал Президент США Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в штате Айова, 31 января трансляцию выступления проводило американское телевидение Fox News.

Футбол Кокорин объяснил, почему не хочет переходить в «Сочи» 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.

Здоровье ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Происшествия Взрыв произошел на заводе в Орловской области Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Финансы Рубль поднимается к евро в начале торгов В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.

Общество В Роскачестве объяснили разницу между вином в бутылках и пакетах Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.

Армия и оружие Die Welt: военная мощь России значительно возросла Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.

Авто В Омске продаются самые дешевые автомобили в России Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.

Происшествия Руководителя следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку В Новосибирске возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере, главным фигурантом которого стал один из руководителей межрайоннного следственного отдела СУ СК по Новосибирской области.