Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»
Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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с чего всё началось
В сообщении регулятора указывается, что руководство АПАбанка занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.РБК00:38
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
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Манчестер Юнайтед объявил о трансфере полузащитника лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.
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С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
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Путин назвал условие, при котором подпишет поправки в Конституцию
Условие, при котором будут подписаны поправки в Конституцию, назвал президент России Владимир Путин 30 января во время общения со СМИ.
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В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
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Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции
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Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
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Кокорин объяснил, почему не хочет переходить в «Сочи»
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ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Финансы
Рубль поднимается к евро в начале торгов
В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.
Общество
В Роскачестве объяснили разницу между вином в бутылках и пакетах
Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.
Культура
Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Авто
В Омске продаются самые дешевые автомобили в России
Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Политика
Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом
Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику
Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
Армия и оружие
В штабе ОДКБ оценили наращивание группировки войск НАТО в Восточной Европе
Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров оценил наращивание группировки войск НАТО в Восточной Европе.
Происшествия
Руководителя следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку
В Новосибирске возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере, главным фигурантом которого стал один из руководителей межрайоннного следственного отдела СУ СК по Новосибирской области.
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Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
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Найдено новое лекарство, облегчающее симптомы аутизма
Исследователи заявили, что им удалось найти новое лекарственное средство, способное облегчить симптомы аутизма.
Единоборства
В продажу поступят билеты на бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона
Киберспорт
EA планирует выпустить 14 игр в следующем финансовом году
В следующем финансовом году, который начнётся в апреле, EA собирается выпустить 14 игр.