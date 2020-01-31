Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»

Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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с чего всё началось
В сообщении регулятора указывается
, что руководство АПАбанка занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
РБК00:38

Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензию у московского АПАбанка

РБК01:12

Центробанк отозвал лицензию у столичного «Апабанка»

Агентство Москва00:44

Банк России отозвал лицензию у Апабанка

ТАСС00:51

Банк России отозвал лицензию у московского «Апабанка»

Москва 2401:10

Центробанк отозвал лицензию у «Апабанка»

Комсомольская правда01:41

Центробанк отозвал лицензию у московского «Апабанка»

Вечерняя Москва00:39

ЦБ отозвал лицензию у Апабанка

Банки.ру00:35
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Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Политика

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Газета.Ru вчера в 17:19
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Политика

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Общество

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Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Газета.Ru 01:51
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В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Политика

Трамп о торговой сделке: закончу с Китаем, возьмусь за Европу

Заявление о намерении активизировать торговые переговоры с Европой после заключения торгового соглашения с Китаем сделал Президент США Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в штате Айова, 31 января трансляцию выступления проводило американское телевидение Fox News.
Красная весна 02:42
Футбол

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RT на русском 03:20
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
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Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Финансы

Рубль поднимается к евро в начале торгов

В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.
Газета.Ru 02:10
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Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.
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Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

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Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
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Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.
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Названа зарплата Медведева на новой должности

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Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику

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Наука

Найдено новое лекарство, облегчающее симптомы аутизма

Исследователи заявили, что им удалось найти новое лекарственное средство, способное облегчить симптомы аутизма.
Rusargument 29 января в 03:15
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В следующем финансовом году, который начнётся в апреле, EA собирается выпустить 14 игр.
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Как работают Яндекс.Новости?
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