Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
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Политика
Зеленский раскрыл главные темы встречи в «нормандском формате»
Украинский лидер отметил, что встречи в «нормандском формате» помогут приблизиться к завершению вооруженного конфликта на востоке страны, восстановлению территориальной целостности Украины и возвращению пленных.
Lenta.ru 14:52
Происшествия
Двое россиян утонули на одном пляже в Таиланде с разницей в день
Два российских туриста не смогли самостоятельно выплыть на берег пляжа Карон на тайском острове Пхукет и захлебнулись, сообщает в четверг газета Phuket News.
Интерфакс 03:34
Футбол
«Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы
«Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.
Спорт-Экспресс 15:15
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей
Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня 04 ноября в 22:44
Футбол
Рейтинг УЕФА: Португалия увеличила отрыв от России
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов, а «Гимарайнш» сыграл вничью с «Арсеналом» в Лиге Европы, и отрыв Португалии от России в рейтинге УЕФА увеличился.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ
Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 13:11
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Футбол
Футболисты «Наполи» отказались общаться с прессой после матча ЛЧ
Футболисты «Наполи» не стали давать комментарии журналистам после матча с «Зальцбургом» (1:1), который состоялся вчера в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Metaratings вчера в 02:21
Энергетика
Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Коммерсантъ 03:13
Фигурное катание
Тутберидзе поздравила дочь с первой победой
Российский тренер Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с первой победой на юниорском уровне.
РИА Новости 06:36
Общество
РБК: МВД хочет заглушить сотовую связь в тюрьмах
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил изданию, что комиссия изучила несколько вариантов блокировки сигналов связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
Daily Storm вчера в 00:57
Футбол
Тонни Вильена: «„Краснодару“ непозволительно так играть на уровне Лиги Европы»
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена после победы (3:1) над «Трабзонспором» в рамках 4 тура группового этапа Лиги Европы остался удовлетворен результатом, но раскритиковал саму игру «горожан».
Матч ТВ 18:01
Происшествия
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Футбол
«Брага» выиграла у «Бешикташа», «Вулверхэмптон» обыграл «Слован»
"Бешикташ" проиграл "Браге" в 4-м туре Лиги Европы (0:3). В другой встрече группы "Вулверхэмптон" выиграл у "Слована" (1:0).
Спорт-Экспресс 17:02
Политика
Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 17:08
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru 04:56
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Новороссийске ликвидирован
Пожар на новороссийской нефтебазе «Грушевая» ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
REGNUM 03:08
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru вчера в 00:30
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Технологии
В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК 14:00
Футбол
Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад 05:04
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Спорт
Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке
Сборная России не смогла занять первое место в группе на проходящем в Дубае Межконтинентальном кубке по пляжному футболу.
Российская газета 15:27
Транспорт
Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия вчера в 00:44
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20