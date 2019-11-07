Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
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Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Общество
Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне
Умер российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Об этом сообщил его сын Александр Шаров в Facebook.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о добыче нефти в Сирии
В Госдепе США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями на благо местных общин, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость
Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.
Происшествия
Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск
Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве.
Баскетбол
19 очков Букера помогли «Химкам» победить «Зенит» в матче Евролиги
Подмосковные «Химки» в гостевом матче Евролиги одержали победу над «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 87:73.
Гаджеты
AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X
Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
Космос
Россия перед Новым годом запустит в космос стеклянный шар
Старт с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря В конце декабря планируется вывести на орбиту Земли сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля планеты, сообщает РИА "Новости".
Наука
Опийную наркоманию впервые попробовали лечить имплантацией электродов в мозг
Медики Рокфеллеровского института нейробиологии Университета Западной Вирджинии впервые решились на имплантацию глубинного стимулятора мозга мужчине с тяжелой формой опийной наркомании.
Здоровье
Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов
Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Происшествия
Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках с 7,3 до 7,1 процента.
Политика
Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Политика
Зеленского шокировала работа танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский шокировал тот факт, что на харьковском заводе имени В.А. Малышева с 2009 года выпустили только один танк для Вооруженных сил Украины.
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
Транспорт
Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
Здоровье
Онкологами выявлена болезнь, после которой часто развивается рак
Как сообщает ToDay News Ufa, медики пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа провоцирует самый опасный рак – рак поджелудочной железы.
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам.
Здоровье
Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне
Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
Политика
Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады
Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Происшествия