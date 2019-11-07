Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
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Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке провокации у Петровского в Донбассе
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о попытке провокации в районе разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.
РИА Новости 06:31
Здоровье
Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 16:00
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.
Известия 16:27
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:37
Хоккей
Хоккеист Прохоркин призвал не называть Малкина предателем России
По словам хоккеиста, один из лучших спортсменов России имеет право на такой выбор.
Известия 05:36
Футбол
ЦСКА сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Благодаря победе испанского «Эспаньола» над болгарским «Лудогорцем» со счётом 6:0 российский ЦСКА сохранил математические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
RT на русском 17:49
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
REGNUM 11:15
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings вчера в 17:33
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Спорт
Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке
Сборная России не смогла занять первое место в группе на проходящем в Дубае Межконтинентальном кубке по пляжному футболу.
Российская газета 15:27
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье
В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.
RT на русском 16:11
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отрекся от сына Оксаны Воеводиной
7Дней.ру 05 ноября в 03:00
Политика
Зеленский был в шоке от работы харьковского танкового завода
Зеленский отметил, что во времена СССР на этом предприятии ежегодно собирали 900 танков.
В городе R вчера в 12:12
Футбол
Виктор Гончаренко: «Расстроены, что не обыграли „Ференцварош“. Будем цепляться из последних сил за выход в плей-офф»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы.
Матч ТВ 17:24
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru 01:17
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года.
Чемпионат 13:59
Происшествия
Главный юрист Нацбанка Украины задержан в Киеве за взятку
Как сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Киева, сотрудники правоохранительных органов Украины задержали при получении крупной взятки главного юрисконсульта Национального банка Украины.
Московский Комсомолец 16:26
Политика
Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 17:08
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Гаджеты
HoloLens 2 от Microsoft уже поступила в продажу
В интернет магазинах уже появилась новая гарнитура от Microsoft под названием HoloLens 2. Анонс HoloLens 2 состоялся еще в начале года, само устройство являет собой гарнитуру смешанной реальности и стоимость такого приспособления равно 3500 долларов США.
Goroday.ru 17:41
Общество
В Китае детям запретили играть в онлайн-игры по ночам
До 16 лет максимальная сумма в месяц равняется 28 долларам (около 1.8 тысячи рублей), с 16 до 18 - не более 57 долларов (около 3.6 тысячи рублей).
Кубанские новости 07:52
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр 13:40
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
РИА Новости 14:50
Футбол
Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу
Между Европой и Зенитом выберу Европу, сказал полузащитник для Sport24.ru.
Советский спорт 13:26