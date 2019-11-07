Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
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Информация Банка России от 7 ноября 2019 г. «Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ „ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК“ ПАО»

Гарант05:18

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

РБК00:57

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Интерфакс00:35

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

RT на русском00:45

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

Финмаркет00:45

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

ТАСС00:35

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Эхо Москвы00:46
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