Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
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Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Общество
Названы города с самым загрязненным воздухом в России
Политика
Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК
5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Наука
Ученые создали металл, который не тонет
Ученые разработали уникальный металл, который не тонет.
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
Футбол
Бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб возглавил «Шахтёр» из Солигорска
Бывший тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб был представлен в качестве наставника солигорского «Шахтера».
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать
Напомним, ранее в октябре Владимир Путин рассказал о российском оружии, подобного которому нет у одной страны в мире.
Транспорт
Названа дата продажи билетов на поезда в Крым
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
Происшествия
В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Общество
Минстрой считает, что стоимость капремонта может быть пересмотрена
Заместитель главы министерства Максим Егоров считает, что может иметь смысл переход на двухтарифную форму оплаты капитального ремонта с минимальной стоимостью для граждан.
Футбол
«Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Шоу-бизнес
В Британии обсуждают четвертую беременность Кейт Миддлтон
Напомним, что ранее по поводу четвертой беременности Кейт Миддлтон высказывались и другие западные СМИ.
Политика
Видеоконференция Контактной группы может пройти 8 ноября
Министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель ДНР в Минске Наталья Никонорова сообщила, что специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик дал добро на проведение внеочередной встречи Контактной группы в режиме видеоконференции.
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
Происшествия
В челябинском детдоме забеременели три воспитанницы
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.