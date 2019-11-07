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Политика Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

Политика Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2» Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».

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Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Гаджеты В России можно взять iPhone в аренду Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.

Политика Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

Общество Минстрой считает, что стоимость капремонта может быть пересмотрена Заместитель главы министерства Максим Егоров считает, что может иметь смысл переход на двухтарифную форму оплаты капитального ремонта с минимальной стоимостью для граждан.

Политика Видеоконференция Контактной группы может пройти 8 ноября Министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель ДНР в Минске Наталья Никонорова сообщила, что специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик дал добро на проведение внеочередной встречи Контактной группы в режиме видеоконференции.